İstanköy Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 4 ölü

16 Ekim 2024 04:26 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 04:38

İstanköy Adası (Kos) açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Olay sonrası 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Böyle kaçakçılık görülmedi! Arabanın taban zula kısmından iki büklüm çıktılar

Böyle kaçakçılık görülmedi! Arabanın taban zula kısmından iki büklüm çıktılar

Yunanistan basınında yer alan haberlerde, olayın dün akşam İstanköy'ün Fokas bölgesi yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

Şu ana kadar 27 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirilen haberlerde, iki kadın ve 3 ile 5 yaşlarındaki iki çocuğun cesetlerinin denizden çıkarıldığı kaydedildi.

Haberlerde, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.