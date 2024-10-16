İstanköy Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 4 ölü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Ekim 2024 04:26 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 04:38
İstanköy Adası (Kos) açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Olay sonrası 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Yunanistan basınında yer alan haberlerde, olayın dün akşam İstanköy'ün Fokas bölgesi yakınlarında meydana geldiği belirtildi.
Şu ana kadar 27 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirilen haberlerde, iki kadın ve 3 ile 5 yaşlarındaki iki çocuğun cesetlerinin denizden çıkarıldığı kaydedildi.
Haberlerde, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı