Tgrt Haber
Haberler>Dünya>İstanköy Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 4 ölü

İstanköy Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 4 ölü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Ekim 2024 04:26 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 04:38
İstanköy Adası açıklarında göçmen teknesi battı: 4 ölü

İstanköy Adası (Kos) açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Olay sonrası 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan basınında yer alan haberlerde, olayın dün akşam İstanköy'ün Fokas bölgesi yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

Şu ana kadar 27 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirilen haberlerde, iki kadın ve 3 ile 5 yaşlarındaki iki çocuğun cesetlerinin denizden çıkarıldığı kaydedildi.

Haberlerde, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

İlgili Haberler

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
düzensiz göçmendeniz kazası

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...