İşte 40 gün süren savaşın küresel faturası

BÖLGEYİ SARSAN SALDIRILAR

Savaş boyunca karşılıklı füze ve drone saldırıları durmadı. İran, İsrail ve Lübnan’da altyapı ciddi zarar gördü. Körfez’de ise tablo pek farklı değildi.

BAE, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn’deki ABD üsleri ve enerji tesisleri hedef alındı. Bölgedeki en kritik gelişmelerden biri de İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tanker trafiğine kapatması oldu.

Bu hamle, petrol arzı üzerinden dünya ekonomisini doğrudan etkiledi. Küresel enerji piyasaları bir anda altüst oldu.