Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İşte 40 gün süren savaşın küresel faturası

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 10:25
1
İşte 40 gün süren savaşın küresel faturası

Dünya, tam 40 gün sonra ilk kez biraz olsun rahat bir nefes aldı. Füze ve drone saldırılarının gölgesinde geçen haftaların ardından taraflar iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamalarının zirveye çıktığı saatlerde gelen bu haber, küresel piyasalarda ve diplomasi trafiğinde adeta bir rahatlama yaptı.

28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma kısa sürede büyüdü. İran’ın misillemeleriyle Orta Doğu bir anda ateş çemberine döndü. İlk günlerde çatışmanın kısa süreceği düşünülüyordu. Ancak İran’ın hem İsrail’i hem de Körfez’deki ABD üslerini hedef alması, bu kez durumun farklı olduğunu gösterdi.

BÖLGEYİ SARSAN SALDIRILAR

Savaş boyunca karşılıklı füze ve drone saldırıları durmadı. İran, İsrail ve Lübnan’da altyapı ciddi zarar gördü. Körfez’de ise tablo pek farklı değildi.

BAE, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn’deki ABD üsleri ve enerji tesisleri hedef alındı. Bölgedeki en kritik gelişmelerden biri de İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tanker trafiğine kapatması oldu.

Bu hamle, petrol arzı üzerinden dünya ekonomisini doğrudan etkiledi. Küresel enerji piyasaları bir anda altüst oldu.

SADECE SAVAŞ DEĞİL, BİR DEZENFORMASYON DÖNEMİ

Çatışma günleri yalnızca askeri hareketlilikle hatırlanmayacak. Aynı zamanda yoğun bir diplomasi trafiği ve bilgi savaşı yaşandı.

Sosyal medyada dolaşan yapay zekâ üretimi videolar ve yanlış bilgiler, kamuoyunun gerçekleri takip etmesini ciddi biçimde zorlaştırdı. Özellikle savaşın kritik anlarında yayılan görüntüler ve söylentiler, krizin psikolojik boyutunu daha da büyüttü.

ATEŞKES NASIL GELDİ?

Savaşın başında Trump yönetimi İran’a birkaç gün süre tanımıştı. Bu süre daha sonra haftalara uzadı.

Diplomasi sahnesinde ise Pakistan’ın hazırladığı 10 maddelik barış planı öne çıktı. Türkiye ve Mısır’ın da destek verdiği girişimler sonunda taraflar iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

Trump saldırıları 15 günlüğüne durdurduklarını duyurdu. Ayrıca Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması halinde İran’a yeni bir saldırı yapılmayacağını söyledi.

PETROL PİYASASINDA GÖRÜLMEMİŞ TABLO

Savaşın küresel ekonomiye en hızlı yansıdığı alan enerji piyasaları oldu.

Normal şartlarda Brent petrol fiyatı, Amerikan ham petrolü WTI’dan daha yüksek seyreder. Ancak bu 40 günlük süreçte nadir görülen bir durum yaşandı ve WTI zaman zaman Brent’i geride bıraktı.

Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sini etkiledi. Fiziksel petrol piyasasında bazı ham petrol türlerinin fiyatı 150 dolar seviyesine yaklaştı.

7 Nisan 2026 itibarıyla Kuzey Denizi Forties petrolü 146 dolara çıkarak 2008’de görülen tarihi rekoru neredeyse test etti.

SAVAŞIN EKONOMİK FATURASI

Ortaya çıkan ilk veriler, savaşın ekonomik maliyetinin oldukça ağır olduğunu gösteriyor.

ABD:

Operasyonun ilk 20 gününde askeri harcamalar 25 milyar doları geçti. Pentagon’un Kongre’den 200 milyar doların üzerinde ek bütçe talep ettiği belirtiliyor.

İSRAİL:

İlk 20 günde yaklaşık 6,4 milyar dolar harcandı. 40 günün sonunda askeri maliyetin 12,5 ila 15 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

İRAN:

Enerji tesislerine yönelik saldırılar ve petrol ihracatının durması nedeniyle doğrudan zarar 20 milyar doları aştı. Ekonominin bu süreçte yüzde 5 ile 8 arasında daraldığı tahmin ediliyor.

KÜRESEL EKONOMİ:

IMF ve Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre savaş, küresel büyümeyi yüzde 0,3 ile 0,5 arasında aşağı çekti. Bu da dünya ekonomisinden yaklaşık 300-400 milyar doların silinmesi anlamına geliyor.

TEDARİK ZİNCİRİ VE ENFLASYON BASKISI

Körfez’deki belirsizlik yalnızca petrol fiyatlarını etkilemedi. Deniz taşımacılığı maliyetleri hızla yükseldi.

Navlun fiyatlarındaki artış gıda ve emtia fiyatlarını da yukarı çekti. Enerji maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle ABD ve Avrupa’da enflasyon beklentileri yüzde 0,7 ile 1,1 arasında yukarı yönlü revize edildi.

EKONOMİK TOPARLANMA KOLAY OLMAYACAK

Bugün gelen ateşkes haberi, füzesiz bir sabahın başlangıcı olabilir. Ancak ekonomik hasarın toparlanması kısa sürede gerçekleşmeyecek.

Yıkılan enerji tesisleri, limanlar ve altyapının yeniden inşası için milyarlarca dolarlık yatırımlar gerekecek. Tedarik zincirlerinin yeniden kurulması ve piyasalardaki güven ortamının geri gelmesi ise muhtemelen savaşın sürdüğü 40 günden çok daha uzun sürecek.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.