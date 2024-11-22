İstifçi evinden çıkan şoke etti! Tüm mahalle tahliye edildi

22 Kasım 2024 16:18 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 16:27

İngiltere'nin başkenti Londra özel bir firmadan gelen temizlik ekibine bağlı bir temizlikçi, istifçi yaşlı bir adamın çöp evini temizliyordu. Evdeki temizlik sırasında satılacaklar diye kenara ayırdığı torbaları hurdacıya götüren temizlikçi, yapılan taramalarda çöplerin radyoaktif olduğunu öğrendi. Paniğe kapılan temizlikçi polise haber verdi. Polis tarafından yapılan inceleme sonrası tüm mahalle tahliye edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra’da bir temizlikçi, yaşlı bir istifçi adamın "çöp evini" temizlerken çöp torbalarının içinde "radyoaktif" atık buldu. Radyoaktif atık keşfinden sonra temizlikçi polise haber verdi. Olay yerine gelen acil durum ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda çevredeki evleri tahliye etti.

Perşembe günü saat yerel saatle 19.00 civarında, istifçilik hatalığı olan yaşlı bir adamın çöp evini temizleyen bir temizlikçi, adamın evinde radyoaktif atık bulunca polisi aradı.

Londra​ polisi, çevredeki evleri tahliye etti ve çevrede güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan atığın bulunduğu yerin 100 metre uzağında da bir ilkokul olduğu bildirildi. Mahalle sakinlerine, güvenlik sağlanana kadar bölgeye girişin yasak olduğu duyuruldu.

Temizlikçi, özel bir firmadan gelen bir ekibin parçası olarak, yarı müstakil bir sosyal konutun boşaltılması için görevlendirilmişti

Evi temizlemeye gelen özel temizlikçiler, bu evde buldukları bazı çöpleri "satılacak" olarak ayırdı ve bir hurdacıya götürdü. Hurdacı dükkanında temizlikçiler, satılacak olarak ayırdıkları çöplerin bir kısmının radyoaktif olduğunu öğrendi.

"HAYATLARININ TAMAMINI O EVDE GEÇİRMİŞLER"

Radyoaktif olduğu belirtilen çöpleri bulan temizlikçi George, verdiği bir demeçte, evde daha önce 90 yaşında bir kadının yaşadığını ileri sürdü. Kadının geçen Noel gecesi öldüğünü belirten George, kocasının ise birkaç ay önce bir bakım evine yaşamaya başladığı aktardı.

George, "Evi temizlerken çok fazla çöple boğuştuk. Bir torba çöpü hurdacıya götürdüm. Tarattıklarında çöplerin radyoaktif olduğunu söylediler. Ne yapacağımı bilemedim, o yüzden polisi aradım" ifadelerini kullandı.

Bir komşu da yaşlı çiftin yıllarca evlerinden hiçbir şeyi atmadığını, evin her köşesinin eşyalarla dolu olduğunu söyledi. İngiliz basınına konuşan komşu, "Yaşlı çift, nazik insanlardı ama ciddi istifleme hastalıkları vardı. Evlerine girdiğinizde adım atacak yer bulamıyordunuz. Kadın geçen Noel’de öldü, kocası ise birkaç aydır bakım evinde. Hayatlarının tamamını hiç çıkmadan o evde geçirmişler gibi görünüyor" ifadelerine yer verdi.

Olay yerinde kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer olaylarla başa çıkmak için eğitilmiş uzman ekipler görev aldı. Ancak, Londra Polisi daha sonra yaptığı açıklamada, "Bir kişi, zararlı/kimyasal madde içerdiğine inandığı bir eşya buldu. Kontroller sonrası eşyanın güvenli olduğu anlaşıldı. Daha fazla bir işlem yapılmadı" ifadeleri kullanıldı.