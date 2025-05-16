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 | Berkay Alptekin

İstihbarat servisi kapılarını halka açtı! 100 yıllık operasyonlar gün yüzüne çıktı

İngiltere'nin İç İstihbarat servisi olan MI5, tarihinde ilk kez kapılarını halk için açtı. 100 yılı aşkın süredir yürütülen gizli operasyonlar gün yüzüne çıkarken, ilginç ürünlerde halkla buluştu.

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İstihbarat servisi kapılarını halka açtı! 100 yıllık operasyonlar gün yüzüne çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 14:56

İngiliz Ulusal Arşivi ile yapılan iş birliği sonucunda ortaya çıkan "MI5: Resmi Sırlar" sergisi, İngiltere'nin en gizli kurumlarından birinin iç işleyişine nadir bir bakış sunuyor. Sergi, İkinci Dünya Savaşı dönemindeki casusluktan terörle mücadele faaliyetlerine kadar birçok dönemi kapsıyor.

Londra’daki Ulusal Arşivler’de eylül sonuna kadar ziyarete açık olacak sergi, İngiltere istihbarat tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Sergi; MI5’ın hikayesini, Birinci Dünya Savaşı öncesinden başlayarak iki dünya savaşı, Soğuk Savaş casusluğu, yerli tehditler ve dijital çağda terörle mücadele süreçlerini anlatıyor.

Uzun süredir mühürlü dosyalar, casus romanlarından fırlamış gibi duran fiziksel eşyaların halkın ilgisine sunulduğu sergide oldukça dikkat çekici ve şaşırtıcı nesneler yer alıyor.

İstihbarat servisi kapılarını halka açtı! 100 yıllık operasyonlar gün yüzüne çıktı

"BU LİMONUN SUYUNU GÖRÜNMEZ YAZI İÇİN KULLANIYORDU"

Küratör ve tarihçi Mark Dunton, sergiye ilişkin, "MI5 ilk kez başka bir kurumla kendi tarihine dair bir iş birliği yapıyor. Bu anlamda yepyeni bir alan açıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Alman casus Karl Muller tarafından 1915'te görünmez mürekkep olarak kullanılan, kurumuş ve kararmış 110 yıllık limona işaret eden Dunton, "Simsiyah, buruşmuş, sıkışmış durumda ama arşivimizin bir parçası. Muller bu limonun suyunu görünmez yazı için kullanıyordu. Masum görünen iş mektuplarının satır aralarına yazıyordu." ifadelerini kullandı.

Dunton, Sovyet ajanı oldukları ortaya çıkan Kroger çiftinin evinde bulunan gizli telsiz vericiye ilişkin de "Bu vericiyle Moskova'ya flaş mesajlar, her türden gizli bilgi yolluyorlardı. Gerçekten büyüleyici şeyler var bu sergide." diye konuştu.

İstihbarat servisi kapılarını halka açtı! 100 yıllık operasyonlar gün yüzüne çıktı

MI5'ı duyan bazı insanların hemen James Bond ve onun hayal dünyasını düşünmeye başladığını söyleyen Dunton, "Ama biz burada MI5’ın gerçek yüzünü gösteriyoruz, başarıları da, başarısızlıkları da." değerlendirmesinde bulundu.

Mark Dunton sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların her gün bu dosyaları incelediğini görüyorum. Detaylara olan ilgileri inanılmaz. Dinleme cihazlarından elde edilen konuşmalar ya da MI5 ajanlarının sokakta takip ettikleri kişilere dair yazdıkları raporlar gibi belgeler var."

İstihbarat servisi kapılarını halka açtı! 100 yıllık operasyonlar gün yüzüne çıktı

BOND'UN CAZİBELİ DÜNYASINDAN ÇOK UZAKTA

Sergide, ünlü casus Guy Burgess’in Sovyetler’e kaçmadan önce Reform Kulübü’nde unuttuğu deri evrak çantası ve bir başka ünlü Cambridge Beşlisi üyesi olan Kim Philby’nin 1963’teki itirafına dair yeni belgeler de sergilenenler arasında bulunuyor.

James Bond’un cazibeli dünyasından çok uzakta olan sergi, karşı istihbaratın zorlu ve titiz gerçekliğini gözler önüne seriyor. Dinleme cihazlarından alınan telefon konuşmaları dökümleri, takip raporları ve daha önce gizli olan fotoğrafların görülebildiği sergide, ziyaretçiler, ayrıntılı biçimde yeniden oluşturulmuş 20 vaka dosyasını inceleyerek bir MI5 analisti gibi düşünebilme imkanına da sahip olabilecek.

İstihbarat servisi kapılarını halka açtı! 100 yıllık operasyonlar gün yüzüne çıktı

Soğuk Savaş dönemindeki güvenlik açıkları ve Cambridge Beşlisi gibi sızmaların yol açtığı zararların açıkça görülebildiği sergi MI5’ın hatalarını ortaya koyuyor.

Öte yandan, sergi bazı önemli başarıları da öne çıkarıyor. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı sırasında yakalanan Alman ajanların çifte ajana dönüştürülmesini sağlayan Double Cross Operasyonu gibi büyük zaferler vurgulanıyor.

Sergide ayrıca, içişleri bakanı olarak 6 yıl MI5’tan sorumlu bulunan Eski Başbakan Theresa May ile eski MI5 genel müdürleri ve istihbarat tarihçisi Christopher Andrew gibi siyasi figürlerle yapılan video röportajlara da yer veriliyor.

Ulusal Arşivler yıllardır MI5’ın gizliliği kaldırılmış belgelerini alıyordu, ancak bu sergi, ajansın ilk kez kapsamlı ve kamusal bir şekilde kendi tarihini anlatmayı kabul ettiği etkinlik olarak öne çıkıyor.

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