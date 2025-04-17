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 | Berkay Alptekin

İstismar şebekesi ABD'yi ayağa kaldırdı! Elebaşı Türkiye'den çıktı

ABD'yi ayağa kaldıran olayda istismar şebekesi, Florida Kolluk Kuvvetleri Departmanı'nın takibi sonucu çökertildi. Yapılan incelemeler sonucu çetenin elebaşı "John De Vil" lakaplı Adana'da yaşayan Mehmet Bozüyük olduğu ortaya çıktı.

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İstismar şebekesi ABD'yi ayağa kaldırdı! Elebaşı Türkiye'den çıktı
KAYNAK:
Akşam
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 11:36

ABD'yi ayağa kaldıran internet üzerinden çocuk istismarı yaptığı belirlenen çetenin elebaşı Adana'dan çıktı. Akşam gazetesinden Soner Kan'ın haberine göre, Adana'da yaşayan 'John De Vil' lakaplı Mehmet Berk Bozüyük, ABD tarafından istismar çetesinin lideri olarak ilan edildi.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Kolluk Kuvvetleri Departmanı, sosyal medya platformu TikTok üzerinden çocuk cinsel istismar reklamları yaptığı tespit edilen bir web sitesini radarına aldı.

Özel tarayıcılar ile erişim sağlanan ve illegal internet ağı olarak tanınan 'Dark/Deep Web' üzerinde yer alan sitenin, 100 dolar (3 bin 815 TL) karşılığında çocuk istismarına ulaşım sağladığını belirleyen ajanlar 'kirli yüz' adlı operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında ABD'de yaşadığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstismar şebekesi ABD'yi ayağa kaldırdı! Elebaşı Türkiye'den çıktı

400 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLECEK

Florida Başsavcısı James Uthmeier 7 Nisan'da düzenlediği bir basın toplantısında operasyon hakkında bilgi verdi. Başsavcı, çetenin liderinin 'John De Vil' lakaplı Adana'da yaşayan Mehmet Berk Bozüyük olduğunu açıkladı.

Bozüyük'ün çalıntı ve sahte kimliklerle Ximena Maqueda aracılığıyla çocuk istismarının küresel satışını ve dağıtımını sağladığını belirten başsavcı Uthmeier, çete üyelerinin fotoğraflı şemasını da basınla paylaştı.

O şemada çete lideri olarak yer alan Bozüyük'ün, Türkiye'den iadesinin talep edildiği açıklandı. Bozüyük'ün yakalanmasının ardından "gasp, kara para aklama, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlamalarla 400 yıla kadar hapis cezası talep edileceği bildirildi.

İstismar şebekesi ABD'yi ayağa kaldırdı! Elebaşı Türkiye'den çıktı

ADANA POLİSİ DÜĞMEYE BASTI

Haberin Türk basınına yansımasının ardından Adana polisi alarma geçti. Ancak yapılan incelemede ABD'den resmi olarak Bozüyük hakkında bir talep gelmediği belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bozüyük'ün gerçekten de Adana'da olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Bozüyük'ün evinden 12 adet cep telefonu çıktı.

İstismar şebekesi ABD'yi ayağa kaldırdı! Elebaşı Türkiye'den çıktı

'TEK SUÇUM HESAP ÇALIP, YURTDIŞINA SATMAM'

Siber polis, Bozüyük'ün de 2008-2009 yılları arasında farklı kişiler tarafından açılan, ancak sonrasında kullanılmayan pasif haldeki sosyal medya hesaplarını çalıp, para karşılığında yurtdışına sattığını tespit etti. Evinden çıkan dijital materyaller ve cep telefonu incelenen Bozüyük ile ilgili olarak, herhangi bir çocuk istismarı izine de rastlanmadığı öğrenildi.

Bozüyük sorgusunda; "Hakkımdaki haberleri ben de gazete ve televizyonlardan öğrendim. Çok şaşkınım. Benim de çocuğum var. Tek suçum, sosyal medya hesaplarını çalıp, yurtdışına satmam." dedi Adliyeye sevk edilen Mehmet Bozüyük, 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

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