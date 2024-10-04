İsveç parlamentosunda ortalık karıştı! Bakana domatesli saldırı

04 Ekim 2024 06:28 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 06:31

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç parlamentosunda yaptığı konuşmanın ardından yerine döndüğü sırada domatesli saldırıya uğradı. Stenergard, saldırının ardından parlamentoyu koşarak terk etti. Saldırıya yönelik ise 3 kişi gözaltına alındı.

İsveç parlamentosunda, Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard'ın yaptığı konuşmanın ardından ortalık karıştı. “İsrail'in işgal altındaki Filistin Toprakları'ndaki yasadışı işgaline” bir yıl içinde son vermesini talep eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla ilgili yapılan oturumda İsveçli Bakan Stenergard, domatesli saldırıya uğradı.

Konuşmanın ardından yerine döndüğü sırada domatesli saldırıya uğrayan Stenergard, saldırının ardından parlamentoyu koşarak terk etti.

"KORKAK KAÇIYOR"

İsveç medyasında yer alan haberlerde, bir kişinin “İsrail'i durdurun, onlar terörist”, bir başka kişinin de “Korkak kaçıyor” diye bağırdığını ifade etti. Haberlerde, fırlatılan domateslerin torba içinde olduğu ve Stenergard'ın iki sıra arkasına düştüğü aktarıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haberlerde, 3 kişinin parlamento güvenliği tarafından gözaltına alındığı ve polise teslim edildiği bildirildi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, olayla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunarak, parlamentoda güvenliğin sağlanması için “güçlü önlemler” alınmasını istediğini belirtti.