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 | Selahattin Demirel

İsveç'te kuaföre silahlı saldırı: 3 ölü

İsveç'te bir kuaför salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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İsveç'te kuaföre silahlı saldırı: 3 ölü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 23:53

İsveç'in Uppsala kentinde bir kuaför salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, olay yerine güvenlik çemberine aldı.

CİNAYET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İsveç polisi, 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili terör veya nefret suçu olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı, bu nedenle "cinayet" soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için ise çalışma başlatıldı. Bir polis sözcüsü, "Bir kişinin olay yerinden elektrikli bir scooter ile ayrıldığı bilgisine sahibiz. Bu kişinin fail mi yoksa tanık mı olduğu ya da olayla bir bağlantısı olup olmadığı şu an için belirsiz" dedi.

Polis, kurbanların kimliklerinin ve saldırının saikinin henüz belirlenemediğini belirtti. İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer, Adalet Bakanlığı'nın polisle yakın temas halinde olduğunu ve olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsveç’te daha önce de elektrikli scooterlar çete çatışmalarından sonra birçok kez kaçış aracı olarak kullanıldı. Başkent Stockholm'ün kuzeyinde yer alan Uppsala'da son on yılda çete bağlantılı bir çok silahlı saldırı olayı yaşandı.

Öte yandan geçtiğimiz şubat ayında İsveç'in Örebro kentindeki Risbergska Okulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
#silahlı saldırı
#ölüm
#isveç
#Uppsala
#Kuaför Salonu
#Dünya
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