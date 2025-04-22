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 | Selahattin Demirel

İsveç'te skandal! Hitler'in doğum gününü böyle kutladılar

Almanya'da uyguladığı politikalar, Yahudi soykırımı ve 2. Dünya Savaşı'ndaki rolü nedeniyle eli kanlı bir diktatör olarak bilinen Adolf Hitler'in hayranları skandal bir olaya imza attı. İsveç'in başkenti Stockholm'ün Essingeleden bölgesindeki otoyol girişine, Hitler'in doğum günü 20 Nisan'da kimliği belirsiz kişilerce üzerinde gamalı haç bulunan 3 Nazi bayrağı asıldığı bildirildi.

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İsveç'te skandal! Hitler'in doğum gününü böyle kutladılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 00:23

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mats Eriksson, yaptığı açıklamada, olayla ilgili kendilerine birçok kişi tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, konuyla ilgili nefret suçundan soruşturma başlattıklarını söyledi.

"SIKÇA RASTLIYORUZ"

Eriksson, İsveç'te bu tür şeylerin yaşanmasının hoş olmadığını vurgulayarak, otoyol girişinde bulunan kayalıklarda siyasi mesaj bulunan pankartlara sıkça rastladıklarını ifade etti.

İsveç'te skandal! Hitler'in doğum gününü böyle kutladılar

"Özellikle aktivistler trafik burada sık olduğu için siyasi mesajlar paylaşıyor. Bu paylaşımın olması hiç hoş değil." ifadelerini kullanan Eriksson, Nazi bayrağının büyük ihtimalle 20 Nisan'da doğan diktatör Adolf Hitler'in doğum günü dolayısıyla asıldığını belirtti.

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