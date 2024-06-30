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İsviçre'de heyelan ve sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 17:35 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 17:44
İsviçre&#039;de heyelan ve sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var

İsviçre heyelan ve sel sebebiyle adeta felaketi yaşıyor. Ülkenin Valais ve Ticino kantonlarında meydana gelen heyelan ve sellerde ölü ve kayıpların olduğu bildirildi.

İsviçre'nin Valais ve Ticino kantonlarında şiddetli yağış ve eriyen karlar, heyelan ve sele neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, Ticino'daki Maggia Vadisi'nde meydana gelen heyelanda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 1 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

İsviçre'de heyelan ve sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var - 1. Resim

Vadideki bir köprünün su altında kaldığını aktaran polis, vadide bulunan bir kamp alanındaki kişilerin helikopterle tahliye edildiğini belirterek, yerel bir futbol turnuvasında bulunan 300 kişinin de yakında helikopterle tahliye edileceğini söyledi.

İsviçre'de heyelan ve sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var - 2. Resim

Polis, Valais'teki Saas-Grund'da 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade ederek, kantonun farklı bir bölgesinde ise 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

İsviçre'de heyelan ve sel felaketi: Çok sayıda ölü ve kayıp var - 3. Resim

Öte yandan, Graubünden kantonundaki Misox Vadisi'nde 21 Haziran'da meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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