İsviçreli güzellik kraliçesi Kristina Joksimovic korkunç şekilde katledildi: Boğulup püre haline getirildi

12 Eylül 2024 10:45 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:50

Eski İsviçreli güzellik kraliçesi Kristina Joksimovic, eşi tarafından korkunç bir şekilde katledildi. İsviçre'nin Basel kentinde cinayeti itiraf eden Thomas'ın Kristina'nın cansız bedenini 'püre hale getirdiği' öğrenildi.

İsviçre'deki kan donduran cinayet gün yüzüne çıktı. Ülkenin 38 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Kristina Joksimovic, evinde öldürülmüş halde bulundu. Kristina'nın 41 yaşındaki eşi Thomas polis tarafından gözaltına alındı. Thomas, ilk olarak serbest bırakılması için başvuru yaptı fakat ardından cinayeti itiraf etti. Kan donduran itirafın ardından federal mahkeme başvuruyu reddetti.

MEŞRU MÜDAFAA İDDİASI ÇÜRÜDÜ

BZ Basel'in haberine göre, cinayetle ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı, 'akıl hastalığına dair somut belirtiler' olduğu görüldü. Thomas, iki kızının annesini öldürdüğünü itiraf ederken, Kristina'nın daha önce kendisine bıçakla saldırdığını bu yüzden kendisini korumak için öldürdüğünü söyledi. Fakat yetkililer, meşru müdafaa olduğuna dair herhangi bir kanıt elde edemedi.

BOĞUP PÜRE HALİNE GETİRMİŞ

Kristina Joksimovic'in ölüm nedeninin boğulma olduğu tespit edildi. Otopsi raporuna göre, Kristina'nın bıçak ve bahçe makasıyla parçalandığı ortaya çıktı. Raporda, vücudunun bazı parçalarının el blenderi ile parçalanarak "püre haline getirildiği" ve kimyasal bir solüsyonda eritildiği belirtildi.

'ÖLÜ BULDUĞUNU' ÖNE SÜRDÜ

Thomas, Kristina'nın cesedinin bulunmasından bir gün sonra tutuklandı. İfadesinde ise eşini ölü bulduğunu, panikle çamaşır odasında cesedini parçaladığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.