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 | Berkay Alptekin

İsyancıların mitingine el bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin isyancı grubu M23, Bukavu kentinde kontrolü ele geçirmişti. Grubunun liderleri tarafından düzenlenen miting sırasında patlama meydana geldi. Patlamalarda ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 10:54

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bukavu kentinde ordu ile çatışmaların ardından iki hafta önce kontrolü ele geçiren Ruanda destekli M23 isyancı grubu, miting düzenledi. Miting sırasında art arda patlamalar meydana geldi.

M23'ün de üyesi olduğu Kongo Nehri İttifakı'nı (AFC) yöneten Corneille Nangaa, yaptığı açıklamada patlamalarda el bombalarının kullanıldığını, 11 kişinin öldüğünü, 65 kişinin de yaralandığını ifade etti. M23 ise patlamalardan Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetini sorumlu tutarak, saldırganlardan bazılarının yaralandığını veya öldüğünü, 2 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

"YABANCI BİR ORDUNUN İĞRENÇ TERÖR EYLEMİ"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kongo topraklarında yasa dışı olarak bulunan yabancı bir ordu tarafından gerçekleştirilen iğrenç bir terör eylemi" ifadelerine yer verdi.
Maden zengini doğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti, koltan, kalay, tantal ve altın gibi kaynakların kontrolü için farklı grupların çatışma noktası olmaya devam ediyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

23 Mart Hareketi (M23) nedir?
23 Mart Hareketi veya kısaca M23 (Fransızca: Mouvement du 23-Mars), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğu bölgelerinde, ağırlıklı olarak Kuzey Kivu eyaletinde faaliyet gösteren isyancı askeri gruptur. Kongo Devrimci Ordusu olarak da bilinir. Çoğunlukla azınlık Tutsi etnik grubundan olan savaşçılarının sayıca 1.200 ile 6.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir.
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