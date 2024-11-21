İtalya, ABD'de Trump'ın kazanmasını fırsata çevirdi: Seçim sonucundan memnun olmayanlara 1 euro'ya ev satıyor

21 Kasım 2024 12:56 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 13:45

ABD'deki Donald Trump öfkesini, İtalya fırsata çevirdi. Sardunya adasındaki bir köy nüfus kriziyle karşı karşıya kalınca İtalya'dan, ABD vatandaşlarına 1 euroya satılık ev teklifi geldi.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçiminde Donald Trump​'ın birinci çıkması ülkede Trump karşıtlarını harekete geçirdi. Bazı ABD vatandaşları ülkeyi terk ederken İtalya bu durumu fırsata çevirdi. İtalya'nın Sardunya adasındaki bir köyde yaşanan nüfus krizi, Trump karşıtlarını ağırlamak için hazırlanıyor. Ollolai köyü yıllardır azalan nüfusunu artırmak için ABD'deki seçim sonuçlarından mutlu olmayanlara çağrıda bulundu.

1 EURO'YA SATILIK EV KAMPANYASI

Uzun bir süredir Ollaolai'de azalan nüfus bir türlü artış göstermeyince İtalya, ABD'den köye gelen vatandaşlara 1 euroya ev satılacağını duyurdu. Bu satış için bir internet sitesi tasarlandı. Sitede ABD vatandaşlarına 1 euroya ev kampanyası için ellerini çabuk tutmaları belirtildi.

İnternet sitesinde, "Küresel siyasetten bıktınız mı? Yeni fırsatlar elde ederken daha dengeli bir yaşam tarzını benimsemek mi istiyorsunuz?'', "Sardunya'nın muhteşem cennetinde Avrupa'ya kaçışınızı inşa etmeye başlamanın zamanı geldi." ifadeleri yer aldı.

''ABD'LİLERE ODAKLANACAĞIZ''

CNN International'a konuşan, Belediye Başkanı Francesco Columbu, bu kampanyanın özellikle Amerikalı seçmenleri çekmek için oluşturulduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Biz gerçekten istiyoruz ve her şeyden önce Amerikalılara odaklanacağız. Elbette diğer ülkelerden insanların başvuruda bulunmasını yasaklayamayız, ancak Amerikalılar için hızlı bir prosedür olacak. Köyü canlandırmamıza yardımcı olmalarına bahse giriyoruz, onlar bizim kazanma kartımız."

Columbo, "Elbette, yeni seçilen bir ABD başkanının adını özel olarak söyleyemeyiz, ancak hepimiz biliyoruz ki birçok Amerikalının artık uzaklaşmak ve ülkeyi terk etmek istediği kişi o. Bu internet sitesini özellikle ABD seçim sonrası yer değiştirme ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduk. Geçtiğimiz yıl başlatılan dijital göçebe planımızın ilk baskısı zaten yalnızca Amerikalılara yönelikti." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı, son zamanlarda çoğunlukla ABD'den gelen 38 bin ev bilgisi talebinin geldiğini söyledi ve "Köy yarı boş kalmaya devam ediyor, hala taşınmaya hazır, satışa sunulabilecek yaklaşık 100 boş ucuz evimiz var. Hepsinin haritasını çıkardık ve listeledik ve yakında alıcıların bakması için fotoğrafları internet sitesine de koyacağız." dedi.

3 KADEMELİ KONAKLAMA

Columbu, köyün artık üç kademeli konaklama sunduğunu söyledi, bunlar ise şöyle: Belirli dijital göçebelere ücretsiz geçici evler, tadilata ihtiyaç duyan bir avroluk evler ve 100 bin euroya kadar fiyatlarla taşınmaya hazır evler.

Belediye başkanı, bu evler için gerekli tüm işleri halletmek için her adımında evi satın alan kişiye rehberlik edecek özel bir ekibin olduğunu söyledi.

İTALYA'DAKİ KÖYÜN NÜFUSU BİN 150'YE GERİLEDİ

Geçtiğimiz yüzyılda, Ollolai'nin nüfusu 2 bin 250'den bin 300'e düştü ve her yıl çok az sayıda bebek dünyaya geldi. Birçok aile, ekonomik olarak zor dönemlerde iş ve daha iyi bir yaşam arayışıyla köyü terk etti.

Son birkaç yılda, nüfus düşerek bin 150'ye geriledi.