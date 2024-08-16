İtalya ilan açtı: Venedik'te gondolcu aranıyor! Yıllık kazancı 5,5 milyon TL'den fazla

16 Ağustos 2024 10:51 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:51

Venedik'in gondolcuları yüzyıllardır hasır şapkaları ve çizgili bluzlarıyla lagünün dar kanallarında ustaca kürek çekerek yolcularına unutulmaz anlar yaşatıyor. Ancak artık kadim meslek geleneğinin yaşatılması birz hayli zorlaştı. Venedi Belediyesi yetkililer gondolcu sayısının artırmanın yollarını arıyor.

VENEDİK BELEDİYESİ İLAN AÇTI

Venedik belediye binası bu hafta yeni gondolcular aradığını duyurdu. İkonik mesleğin aranan şartları arasında 18 yaş ve üzerinde olmak, liseyi bitirmiş olmak, yüzmeyi bilmek ve "sağlıklı ve sağlam durumda" olduğunu kanıtlayan bir sağlık sertifikasına sahip olmak yer alıyor. Ancak başvuru süreci basit bir olay değildir.

İlk olarak, gondolcuların "Arte del Gondoliere" veya "Gondolcu Sanatı" gibi bir eğitim kursuna başvurmaları gerekir. Yalnızca kürek çekebildiklerini kanıtlamaları veya en azından bu beceriyi geliştirmek için gerekenlere sahip olduklarının işaretlerini göstermeleri halinde kursiyerler mesleki sertifikaya da hak kazanıyor.

30 SAATLİK ZORLU EĞİTİM

İtalya'da araba kullanmayı öğrenmeye aşina olan herkes için gondol eğitim süreci de aynı derecede zorlu. Kursiyerlerin, Karayolu Kanunu'nun su yolları eşdeğerini öğrenecekleri 30 saatlik bir teori kursuna katılmaları gerekiyor.

Yaklaşık bin euro ücreti olan kursta Venedik'in tarihi, sanatı ve kültürünün yanı sıra İngilizce ve Fransızca eğitimi de veriliyor. Ayrıca özellikle şehrin nasıl inşa edildiğine dair temel bilgiler öğretiliyor. Daha sonra adaylar, deneyimli bir gondolcu rehberliğinde tek kürekle kürek çekmeyi de kapsayan 10 saatlik uygulamalı bir eğitime tabi tutuluyor.

TÜRK VATANDAŞLARI BAŞVURABİLİR Mİ?

Ancak bu eğitim süreci sonunda mesleği icra etmeye hak kazananlar ciddi bir gelirin sahibi oluyor. Venedik'te bir gondolcu yıllık ortalama 150 bin euro gelir elde ediyor. Bu meblağın Türk Lirası karşılığı ise yaklaşık 5 milyon 500 bin lira.

Ancak Türkler için kötü haber ise kursa başvuru şartları arasında kursiyerlerde "Avrupa Birliği vatandaşı olma şartı" aranması.

SADECE 433 GONDOLCU KALDI

Gondolculuk mesleği 1094'ten bu yana Venedik'in temel dayanağı konumunda. Özel olarak tasarlanmış 11 metre uzunluğundaki tekneler, yüzyıllar boyunca şehirdeki ana ulaşım aracı olmuş, toplumun alt kademelerine feribotla ulaşım sağlanmış, daha sonra tercih edildiğinde aristokrasi tarafından benimsenmiştir. 14. yüzyılda ulaşım araçlarının (atların) dar sokaklarda dolaşması yasaklandı. 16. yüzyıla gelindiğinde Venedik'te yaklaşık 10 bin gondol mevcuttu. Bugün ise sadece 433 gondolcu var.

Bu meslek eskiden yalnızca erkeklere özgüydü ve imrenilen lisanslar genellikle babadan oğula geçiyordu. Ancak artık meslek AB vatandaşı olan herkese açık. Giorgia Boscolo 2009 yılında ilk gondolcu oldu ve bugün toplam 14 kadın var.