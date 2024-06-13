İtalya Meclisi özerklik yasasıyla karıştı! Vekiller birbirine girdi

13 Haziran 2024 15:10 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:20

İtalya'da Temsilciler Meclisi'nde hükümetin bölgelere daha fazla özerklik tanıyan tartışmalı yasa tasarısının oylanması esnasında ortalık karıştı. Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, yasa tasarısını öneren Bölgesel İşlerden Sorumlu Bakan Roberto Calderoli'nin yanına gelerek İtalyan bayrağı açtı ve kavga başladı.

Milletvekili Donno ile Calderoli'yi iki polis ayırmaya çalışırken Başbakan Giorgia Meloni'nin iktidar koalisyonunun bir parçası olan Kuzey Ligi ve İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partilerinden milletvekilleri de arbedeye katıldı.

Leonardo Donno daha sonra parlamento sağlık personeli tarafından tekerlekli sandalyeyle genel kuruldan çıkarılarak revire götürüldü.

''ÖZERKLİK YASASINA HAYIR DİYORUZ''

M5S partisi lideri Giuseppe Conte sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları yazdı:

"Meloni iktidarının sıralarından şiddet noktasına geldik. Leonardo Donno'ya Bakan Calderoli'ye getirdiği üç renkli bayrağımız için saldırdılar, çünkü biz Meloni, Salvini ve Tajani tarafından imzalanan İtalya'nın dağılmasına neden olacak özerklik yasasına hayır diyoruz. Milletvekilimiz meclisten sedyeyle ayrıldı. Ellerinizi üzerimizden ve üç renkli bayrağımızdan çekin. Utanın.''