İtalya sular altında kaldı: Sel ve fırtına taş üzerinde taş bırakmadı! Can kaybı var

20 Ekim 2024 15:28 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 15:46

İtalya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel felaketine fırtına da eklenince taş üzerinde taş kalmadı. Bologna şehri yakınlarında bir araç sele kapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti.

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İtalya'nın geneli aşırı yağışlara teslim oldu, ülke sular altında kaldı. Birçok yerleşim yerinde sel​ ve taşkınlar meydana geldi. Ravone Nehri taşınca caddeler suyla kaplandı. Bologna​ Belediye Başkanı Matteo Lepore'nin, kent sakinlerine arabalarına binmeme ve evlerinde zemin kattan uzak durmaları çağrısında bulundu.

ARAÇ SEL SULARINA KAPILDI: CAN KAYBI VAR

Bologna yakınlarındaki Pianoro'da dün akşam otomobiliyle sel sularına kapılan 20 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği bildirildi. Başbakanlıktan sel felaketine ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Giorgia Meloni, Bologna'dan başlayarak ulusal topraklarımızın çeşitli bölgelerini etkileyen olumsuz hava koşullarının sonuçlarını dikkatle takip ediyor. Başbakan Meloni, Pianoro'da hayatını kaybeden kişinin ailesine yakınlığını belirtiyor ve Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci ve Sivil Savunma Başkanı Fabio Ciciliano ile sürekli temas halinde."

İNSANLAR EVLERİNİ TERK ETTİ

Bologna kentinin içinde bulunduğu Emilia-Romagna Bölgesi’nde yaklaşık bin kişinin sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Diğer yandan, Po Nehri'nin geçtiği Torino ve Piacenza kentlerinde de bazı noktalarda taşma seviyesine geldiği aktarıldı.

Ülkenin güneyinde Sicilya Adası'ndaki Katanya kenti de aşırı yağışlardan etkilendi. Kent merkezindeki Etnea Caddesi'nin tamamen sular altında kalıp adeta nehre dönüştü.

HAVA TRAFİĞİ KAPATILDI

Şiddetli yağışlar nedeniyle adanın batısındaki Palermo kentinin havalimanında pist ve apronun bir bölümü sular altında kalınca havalimanı dün akşam hava trafiğine kapatıldı.

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, bugün için 5 bölgede "turuncu" ile alarm seviyesini en yüksek 2. düzeye çıkardı.