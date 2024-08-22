İtalya'da batan süper lüks yattan 5 ceset çıktı! Milyarder Mike Lynch, kızının cesetlerine de ulaşıldı

22 Ağustos 2024 06:35 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 06:58

İtalya açıklarında batan yatta ölenlerin sayısı altıya yükseldi. 22 kişiyi taşıyan Bayes isimli teknenin pazartesi sabahı erken saatlerde çıkan şiddetli fırtınada batmasının ardından 15 kişi sağ olarak kurtarılmıştı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyordu.

Teknenin batığına ulaşılırken yapılan aramalar dün akşam saatlerinde sonuç verdi. Kayıp İngiliz milyarder Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah, Morgan Stanley International Başkanı Jonathan Bloomer'ın da aralarında olduğu 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

KAYIP 6'NCI KİŞİ ARANIYOR

Sicilya sivil koruma ajansı başkanı Salvatore Cocina, beşinci kişiyi kıyıya çıkarma çabalarının "devam ettiğini" söylerken, kayıp altıncı kişinin nerede olduğu bilinmiyor.

Yerel ve uluslararası medya bazı cesetlerin teşhis edildiğini bildirmesine rağmen, yetkililer kurtarılan cesetlerin kimliklerini henüz doğrulamadı. İtfaiye ekipleri operasyonu "karmaşık" olarak nitelendirdi. Dalgıçların su altında 12 dakikalık vardiyalarla kalabildiği ve enkazın kabinlere erişim çabalarını engellediğini söyledi.

Mike Lynch'in eşi Angela Bacares'ın sahibi olduğu, 10'u mürettebat toplam 22 kişinin bulunduğu 56 metrelik lüks yat, pazartesi günü Sicilya açıklarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı. Facianın ardından 1'i çocuk ve yatın sahibi Bacares dahil 15 kişi kurtarılırken, 7 kişi kaybolmuştu. Daha sonra kayıp 7 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtilmişti