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 | Selahattin Demirel

İtalya'da kadın cinayetlerini durdurmada hayati kanun: Ömür boyu hapis cezası verilecek

İtalya'da hükümetin hazırladığı kadın cinayetlerinde ömür boyu hapis gibi ağır cezalar öngören yasa tasarısı, parlamentonun üst kanadı Senato'da oybirliğiyle kabul edilerek yasama sürecinde ilk onayını aldı. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi halinde kanunlaşacak. Başbakan Meloni, yasayla ilgili "Kabul edilemez bir toplumsal yarayla mücadeleye katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

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İtalya'da kadın cinayetlerini durdurmada hayati kanun: Ömür boyu hapis cezası verilecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 23:10

Kadın cinayetlerinin gittikçe artması, Avrupa'da da yasal düzenlemeleri beraberinde getirdi. , dünya genelinde ses getirecek bir teklifini kanunlaştırmaya hazırlanıyor. Böylece işleyenlerin ömür boyu hapisle yargılanmasının önü açılacak.

MELONİ ÖNCEDEN DUYURMUŞTU

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kamuoyuyla paylaştığı; kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak düzenleyen ve kadınlara yönelik eylemlerine ağır cezalar öngören yasa tasarısı, parlamentodaki onay sürecinde ilk aşamayı geçti.

İtalya'da kadın cinayetlerini durdurmada hayati kanun: Ömür boyu hapis cezası verilecek

ALEYHTE OY KULLANILMADI

Parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün yapılan oylamaya katılan iktidar ve muhalefet senatörleri oy birliğiyle tasarıyı onayladı. 200 sandalyeli genel kurulda 161 lehte oy çıkan tasarı için aleyhte oy kullanılmadı.

KANUNLAŞMASI İÇİN BİR ADIM KALDI

Bu sonuçla Senato'dan onay alan yasa tasarısı, nihai onay için parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ne gönderildi. Temsilciler Meclisi'nin de onay vermesi durumunda tasarı yasalaşacak.

İtalya'da kadın cinayetlerini durdurmada hayati kanun: Ömür boyu hapis cezası verilecek

Başbakan Meloni, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Senato'da oy birliğiyle kabul edilen ve kadın cinayetlerini bağımsız bir suç olarak tanımlayan hükümet tasarısının onaylanmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

"İtalya bu yolu izleyen ilk ülkelerden biri. Bu adımın, kabul edilemez bir toplumsal yarayla mücadeleye katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadesini kullanan Meloni, hem iktidar hem de muhalefet partilerine destekleri ve yapıcı katkıları için teşekkür etti. Meloni, tasarının yasama sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını umduğunu kaydetti.

İtalya'da kadın cinayetlerini durdurmada hayati kanun: Ömür boyu hapis cezası verilecek

KADIN CİNAYETİ İŞLEYEN MAHKUMLAR İÇİN HAPİSHANE KOŞULLARI DA SIKILAŞTIRILIYOR

Hükümet, son yıllarda kamuoyunda infiale neden olan pek çok kadın cinayetinin yaşanması nedeniyle mart ayında harekete geçmişti.

Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı, bir kadının, sadece kadın olduğu için nefret veya ayrımcılık içeren eylemlerle ya da hak, özgürlük veya kişiliğini bastırma amacıyla öldürülmesi durumunda, failin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını öngörmesi sebebiyle öne çıkıyor.

Yasa tasarısı ayrıca, kadın cinayeti suçundan hüküm giyenler için hapishane içi ayrıcalıklar konusunda daha sıkı koşullar getirmeyi, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele amacıyla eğitim ve farkındalık artırma faaliyetlerine yönelik yükümlülükleri güçlendirmeyi öngörüyor. İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkede geçen yıl 113 kadın cinayeti işlenmişti.

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ETİKETLER
#İtalya
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#kadın cinayeti
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