TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

İtalya'da kapatılan kültür merkezi nedeniyle sokaklar karıştı: 11 polis yaralı, çok sayıda gözaltı var

İtalya'nın Torino kentinde sol görüşlü bir kültür merkezi kapatılması nedeniyle düzenlenen protestoda göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmada 11 polis yaralandı. 10 şüpheli de gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
21:31
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
21:33

İtalya'nın Torino kentinde dün sol görüşlü Askatasuna Kültür Merkezi'nin kapatılması nedeniyle protesto düzenlendi.

Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı gösteride, akşam saatlerine doğru polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, göstericiler ise polise taş, şişe ve havai fişek fırlatarak karşılık verdi.

İtalya'da kapatılan kültür merkezi nedeniyle sokaklar karıştı: 11 polis yaralı, çok sayıda gözaltı var

POLİS ARACI VE ÇÖP KUTULARI ATEŞE VERİLDİ

Bir polis minibüsü ve çok sayıda çöp kutusunun ateşe verildiği gösteride, sokaklar savaş alanına döndü. Göstericiler, aralarına aldıkları bir polisi öldüresiye döverken, çıkan olaylarda 11 polis yaralandı. Polis, 10 kişiyi gözaltına aldı. Çıkan olaylarda kaç göstericinin yaralandığı ise açıklanmadı.

İtalya'da kapatılan kültür merkezi nedeniyle sokaklar karıştı: 11 polis yaralı, çok sayıda gözaltı var

MELONİ: PROTESTOCU DEĞİL DEVLET DÜŞMANI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medya hesabında kalabalık bir gösterici grubu tarafından öldüresiye dövülen ve hastanede de ziyaret ettiği polisin görüntüsünü paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Torino'da, Askatasuna binasının boşaltılmasına karşı düzenlenen protesto gösterisi sırasında yaşananlar ciddi ve kabul edilemez bir durumdur. Yasadışı olarak işgal edilen bir binanın meşru bir şekilde boşaltılması, şiddet olayları için bir bahane olarak kullanılmıştır. Saldırıya uğrayan polisin görüntüleri her şeyi anlatıyor: Karşımızda protestocular değil, devlet düşmanı olarak hareket eden kişiler var. Bunlar ne muhalefet ne de protesto: Devleti ve onu temsil edenleri hedef alan şiddetli saldırılar. Bu nedenle bunlar olduğu gibi taviz ve mazeret gösterilmeden ele alınmalıdır."

İtalya'da kapatılan kültür merkezi nedeniyle sokaklar karıştı: 11 polis yaralı, çok sayıda gözaltı var

Hükümetin cezasızlıkla mücadele araçlarını güçlendirerek üzerine düşeni yaptığını aktaran Meloni, paylaşımının devamında şu cümleleri sarf etti:

"Şimdi, yargının da üzerine düşeni sonuna kadar yapması çok önemlidir. Çünkü geçmişte şehirlerimizi tahrip eden ve onları savunanlara saldıranlara karşı alınan önlemleri boşa çıkaran gevşekliklerin tekrarlanmaması gerekiyor. Yasaları savunmak bir provokasyon değildir, bir görevdir. Devlet, cezasızlığa alışkın sahte devrimcilerin şiddetine karşı geri adım atmaz."

#Dünya
