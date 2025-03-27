İtalya'da nehre yolcu otobüsü düştü! 1 ölü

İtalya'nın Torino kentinde dün akşam yerel saatle 17.40 civarında bir yolcu otobüsünün, Vittorio Meydanı ile Vittorio Emanuele 1 Köprüsü yakınlarında, geriye doğru manevra yaptığı sırada Po Nehri'ne düştüğü bildirildi.

Olay anında otobüste yolcu bulunmadığı aktarılan haberlerde, nehre düşen otobüse ilk müdahaleyi, bölgedeki kanocuların yaptığı kaydedildi.

Haberlerde, otobüsten yaralı olarak kurtarılan 64 yaşındaki sürücü Nicola Di Carlo'nun daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

ÇOCUKLARI ALMAYA GİDİYORDU

İtfaiye ekiplerinin, otobüsün enkazını nehir yatağından kaldırmak için çalışma başlattığı aktarılan haberlerde, kazanın otobüsün bir müze gezisi için okuldan çocukları almaya gittiği sırada meydana geldiği ifade edildi.