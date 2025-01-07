İtalya’da vicdan sızlatan bebek ölümü! Beşik kutusunun alarmı çalışmadı

07 Ocak 2025 09:10 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:23

İtalya'nın Bari şehrinde, terk edilen bebekler için kiliselerde bulundurulan bir beşik kutusunda bir aylık bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Rahip kutudaki alarmın çalışmadığını iddia etti.

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İtalya'da korkunç bir bebek ölümü vakası yaşandı. Bari şehrinde, terk edilen bebekler için kiliselerde bulundurulan bir beşik kutusunda bir aylık olduğu belirlenen bir bebeğin cesedi bulundu. Bir cenaze evi işletmecisinin fark ettiği bebeğin ne zaman öldüğü araştırılmaya başlandı.

BIRAKILDIĞINDA HAYATTA MIYDI?

TRT Haber'in CNN'den aktardığı habere göre, kilise rahibi Antonio Ruccia, normal şartlarda bir bebek kutuya bırakıldığında alarm sisteminin devreye girerek cep telefonlarına uyarı mesajı gönderildiğini ancak bu kez telefonlarına herhangi bir uyarı gelmediğini iddia etti.

Bebek kutuları, İtalya genelinde kilise ve hastanelerde terk edilmek istenen bebekler için güvenli bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Isıtma sistemine sahip olan bu özel kutular, bir bebeğin bırakılması durumunda sorumlulara anında bildirim gönderiyor.

Ancak polis, bu olayda ısıtma sisteminin çalışıp çalışmadığı ya da bebeğin beşiğe bırakıldığında hayatta olup olmadığı konusunda şimdilik net bir sonuç elde edemedi. Bebeğin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği bildirildi.

San Giovanni Battista Kilisesi'ndeki söz konusu bebek kutusuna en son Aralık 2023'te bir bebek bırakılmıştı.

SEKİZ ASIRLIK GELENEK

Bebek kutuları uygulaması İtalya'da 13. yüzyıla dayanan bir gelenek. 2006 yılında çıkarılan bir yasayla modernize edilen kutular kadınlara, kimliklerini açıklamadan doğum yapma ve bakamayacakları çocuklarını ceza almadan güvenli bir şekilde beşiklere bırakma hakkı tanıyor.

Diğer yandan Rahip Ruccia, bu tür durumların yargılanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bir insanın bebeğine bakamayacağını anlamasının ardındaki acıyı kimse tahmin edemez" ifadelerini kullandı.