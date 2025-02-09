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İtalya'da yanardağ alarmı! Etna'nın 'Yeni Ağız'ında lav akışı meydana geldi
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 | Berkay Alptekin

İtalya'da yanardağ alarmı! Etna'nın 'Yeni Ağız'ında lav akışı meydana geldi

İtalya'nın güneyinde yer alan ve aktif yanardağlardan biri olan Etna'da lav akıntısı meydana geldi. Yanardağda son günlerde aralıklı kül püskürtme faaliyeti de gözlemleniyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 15:51

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Sicilya Adası'nda yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğe sahip yanardağın "Bocca Nuova (Yeni Ağız)" isimli kraterinin güney yamacında oluşan bir çatlaktan dün akşam saatlerinde güçlü bir lav akışı gerçekleştiği belirtildi.

Yanardağda son günlerde aralıklı şekilde kül püskürtme faaliyeti de gözlendiği ifade edildi.

ETNA 2024'TE DE UYANDI

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda 2024'ün yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürtme gibi volkanik faaliyetler kaydedilmişti.

 

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