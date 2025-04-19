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 | Berkay Alptekin

İtalya'da yanardağ paniği! Etna güçlü şekilde lav ve kül püskürttü

İtalya'nın güneyindeki özerk bölge olan Sicilya Adası'nda yer alan aktif yanardağ Etna'nın volkanik hareketliliği sürüyor. Dün akşamdan bu sabah erken saatlere kadar güçlü şekilde kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 12:46

İtalya'nın özerk bölgesi olan Sicilya Adası'nda yer alan Etna Yanardağı'nda, nisan ayı başından bu yana gözlenen volkanik hareketlilik devam ediyor. Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinde dün akşam yerel saatle 19.00 sıralarında başlayan kül ve lav püskürtme faaliyeti, bu sabah erken saatlere kadar sürdü.

Güneydoğu kraterinden sızan magma, yanardağın yamacından güneydoğu yönünde üç farklı kola ayrılan bir lav akışına yol açtı. Yerel kaynaklar, Etna'daki patlamaların çıkardığı seslerin, yanardağın yamaçlarındaki birkaç köyde güçlü şekilde duyulabildiğini belirtti.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya Şubesi de yanardağdaki volkanik hareketliliği teyit etti.

İtalya'da yanardağ paniği! Etna güçlü şekilde lav ve kül püskürttü

UÇAKLARA 'TURUNCU' KODLU UYARI

Bu arada, İtalya basınında yer alan haberlerde de bölgeden geçen uçaklar için Etna'daki volkanik faaliyet sebebiyle gece saatlerinde "turuncu" koduyla bir uyarı yayımlandığı bildirildi.

Etna yakınındaki Katanya Fontanarossa Havalimanı'nın seferlerinin, yanardağın kül ve lav püskürtmesinden etkilenmediği ve uçuşların sürdüğü belirtildi.

Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda bu son volkanik faaliyet, nisan ayındaki dördüncü faaliyet olarak kayıtlara geçti.

Yanardağda bu yıl şubat ayında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti.

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