İtalya'daki çocuk cezaevinde isyan çıktı: Çok sayıda yaralı var

01 Eylül 2024 10:54 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 11:08

Haiti'de cezaevinde önce isyan sonra firar: Çok sayıda ölü var

Haiti'de cezaevinde önce isyan sonra firar: Çok sayıda ölü var

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Beccaria Çocuk Cezaevi'nde dün akşam yerel saatle 22.00 sularında isyan çıktığı belirtildi.

Bazı koğuşlarda yatakların ateşe verildiği ve cezaevindeki 58 mahkumun tamamının dahil olduğu aktarılan haberlerde, bazı mahkumların da firar etmeye çalıştıkları bildirildi. Haberlerde, ilk aşamada cezaevi duvarını aşan 4 mahkumun kaçmayı başardığı ve ilerleyen saatlerde yakalandığı ifade edildi.

Olaylar sebebiyle itfaiye ve güvenlik güçlerinin, cezaevine çıkan yolları kordon altına alarak geniş güvenlik önlemleri aldığı bilgisine yer verilen haberlerde, ardından da isyana ve yangına müdahale ettikleri belirtildi.

Haberlerde, en az 8 kişinin yaralandığı isyanın sabah saatlerinde yatıştığı kaydedildi.

Cezaevi Polisleri Sendikası (UILPA Polizia Penitenziaria) Genel Sekreteri Gennarino De Fazio, basına yaptığı açıklamada, Milano Beccaria Çocuk Cezaevi’nde dün gece ciddi olayların yaşandığını ifade etti.

İsyan çıkaran bazı mahkumların cezaevinin dışına açılan kapıya ulaştığı ve buradan kaçma girişiminde bulunduğunu dile getiren De Fazio, az sayıdaki güvenlik görevlisinin hapishanedeki durumu kontrol altına almaya çalıştığını kaydetti.

SİSTEME SİTEM ETTİ

De Fazio, mevcut iktidarın, 25 yıllık dikkatsiz ve kötü idareden kaynaklı karışık bir ceza sistemini miras aldığını ancak bu konuyu iyileştirmeye yönelik çok az şey yaptığını savundu.

Söz konusu cezaevinde geçen ay da benzer şekilde bazı olaylar yaşanmış ve gündeme gelmişti.

İtalya'da cezaevleri, bir süredir aşırı popülasyon, çalışan hapishane görevlisi sayısının azlığı ve de dönem dönem mahkumlara kötü muamele gibi haberlerle gündeme geliyor.

AŞIRI YOĞUNLUĞA KARŞI MELONİ'DEN KARARNAME

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, temmuz ayında cezaevlerindeki aşırı yoğunluğa karşı kanun hükmünde kararname çıkardı.

Hükümet, bununla bin kadar yeni ceza infaz memurunun alınmasını ve cezaevlerindeki aşırı yoğunluğu azaltacak tedbirleri hızla uygulamaya koymayı amaçlıyor.

Kararname, ceza indirimi prosedürlerini sadeleştirme, uyuşturucu bağımlısı ya da psikolojik sıkıntıları olan mahkumların cezalarının bir bölümünü yatılı tesislerde rehabilitasyon ve yeniden sosyal entegrasyon programlarında geçirmelerini öngörüyor. Muhalefet ise kararnameyi yeterli bulmuyor.