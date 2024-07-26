İtalya’dan 10 yıl sonra Suriye adımı: Diplomatik ilişkileri yeniden kuracak!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Temmuz 2024 21:36 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 21:37
İtalya, 10 yıl aradan sonra Suriye'ye büyükelçi göndermeyi planlıyor. İtalya'nın bu adımının, Avrupa Birliği'nde bölünmelere yol açabileceği belirtildi.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkesinin 10 yıllık aranın ardından Suriye'ye yeniden büyükelçi göndermeyi planladığını söyledi. akan Tajani, Meclis'te yaptığı konuşmada, İtalya'nın Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurma niyetinde olduğunu ifade etti.
10 YIL SONRA İLK
Rusya'nın Orta Doğu'daki diplomatik çabalarını engellemek istediklerini dile getiren Tajani, İtalya'nın 10 yıllık aranın ardından Suriye'ye tekrar büyükelçi göndermeyi planladığını belirtti.
İtalya'nın bu adımı, Avrupa Birliği'nde (AB) bölünmelere yol açabilecek diplomatik bir hamle olarak değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı