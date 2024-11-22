İtalyan yargısı kararını verdi! "İsrail'in başkenti Kudüs değildir"

22 Kasım 2024 12:36 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 12:37

RAI’deki bir bilgi yarışmasında "İsrail’in başkenti Kudüs" olarak gösterilmesi, İtalyan mahkemesi tarafından uluslararası hukuka aykırı bulundu. Kanal, düzeltme yapmak zorunda.

İtalya’da, kamu yayıncısı RAI’nin 2020 yılında yayınlanan "Miras" adlı bilgi yarışması programındaki bir sorunun yanlış yanıtlandırıldığına dair yargı süreci sonuçlandı. Programda, İsrail’in başkentinin "Tel Aviv" olduğu cevabı yanlış kabul edilip, "Kudüs" doğru yanıt olarak belirtilmişti.

DEVLET TELEVİZYONUNA TARİHİ AYAR

Roma Mahkemesi, Filistin derneklerinin itirazı üzerine konuyu inceleyerek, uluslararası hukuka aykırı bu durumun düzeltilmesine hükmetti. Mahkeme, RAI’nin "Kudüs’ün İsrail’in başkenti olmadığı ve bu durumun uluslararası hukuk tarafından tanınmadığı" yönünde bir düzeltmeyi, hatanın yapıldığı prime time diliminde yayınlaması gerektiğine karar verdi.

RAI ayrıca mahkeme masraflarını da ödeyecek.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR KARARDAN MEMNUN

Filistin dernekleri, mahkemenin bu kararını memnuniyetle karşılarken, söz konusu bilgi yarışması programı o dönemde de tartışmalara yol açmıştı.

Uluslararası toplumun büyük bölümü Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıyor ve bu hassasiyet, medya kuruluşlarının içeriklerinde de dikkatli davranmasını gerektiriyor. Bu karar, kamu yayıncılığı yapan medya organlarının uluslararası hukuka uygun hareket etmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.