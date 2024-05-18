İtalya'nın kuzeyini şiddetli yağış vurdu!

18 May 2024 11:09 - Güncelleme : 18 May 2024 11:09

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerini vuran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, Lombardiya’da bulunan Cantu komününde üzerinde bulunduğu köprünün sel sularının etkisiyle yıkılması sonucu Serenza Nehrine düşen 66 yaşındaki bir adamın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Lombardiya Valisi Attilio Fontana, bölgede durumun "çok karmaşık" olduğunu, çok sayıda evin ve iş yerinin hala sular altında olduğunu aktardı. Çiftçi sendikası Coldiretti ise şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle mahsullerin zarar gördüğünü belirtti.

İtfaiye ve sivil koruma, evlerinde mahsur kalanlara destek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.