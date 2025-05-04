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 | Berkay Alptekin

İtalyanlar küplere binecek! Pisa kulesi'ne rakip İngiltere'den geldi

İtalya'nın sembollerinden biri olan Pisa Kulesi'ne rakip İngiltere'den geldi. Eğikliğiyle Pisa Kulesi'ni andıran kilise turistlerin cazibe merkezi haline geldi.

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İtalyanlar küplere binecek! Pisa kulesi'ne rakip İngiltere'den geldi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 14:39

İtalya'nın sembollerinden biri olarak kabul edilen ünlü ve tarihi Pisa Kulesi'ne rakip çıktı. Pisa Kulesi gibi eğik görüntüsünden dolayı dikkat çeken İngiltere'nin Somerset bölgesinde yer alan küçük sahil kasabası Burnham-on-sea'deki bir kilise her yıl turistlerin cazibe merkezi haline geldi.

DailyMail'in haberine göre, 14. yüzyılda kumlu kıyıya inşa edilen St. Andrews Kilisesi'nin 23 metrelik taş kulesi, tam 15 derece eğimiyle, İtalya’daki Pisa Kulesi’nden yaklaşık 4 kat daha yatık. Pisa'nın eğimi ise yalnızca 3,9 derece olarak biliniyor.

"HER AN YUVARLANACAKMIŞSINIZ GİBİ"

Burnham Ziyaretçi Merkezi Müdürü Ian Jefferies, kuleye dair, "Tepenin eğimi o kadar fazla ki, sanki her an yuvarlanacakmışsınız gibi hissediyorsunuz. Gerçekten de kulenin eğimini göstermek için sarkıtılan bir çekül hattı, zemin seviyesinde kuleden yaklaşık 1 metre uzağa düşüyor." ifadelerine yer verdi.
Kuleye çıkanlarda "şaşırtıcı derecede eğilmiş, etkileyici bir yapı" olarak tanımlıyor.

St Andrews Kilisesi’nin içinde ayrıca ünlü mimar Sir Christopher Wren’e ait nadir mermer heykeller de bulunuyor. İlginç bir detay olarak, kule geçmişte deniz feneri işlevi görmüş. Tepesindeki ışık, nehir girişindeki tehlikeli sığlıklar konusunda gemileri uyarıyordu.

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