İtalyanlar panik içinde! Roma sokakları adeta hayvanat bahçesine döndü

17 Ağustos 2024 10:37 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 11:03

Artan fare ve yılan sayısı nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'daki yerel halk şehrin adeta vahşi ormana dönüştüğünü söylüyor. Yüksek sıcaklıklar ve çözümü bulunamayan çöp sorunu Roma'da fare ve yılan sayısında patlamaya neden oldu.

İtalya'daki tehlikeli vahşi hayvanları yakalama konusunda ün kazanmış olan zoolog Andrea Lunerti, bu yaz yılan ihbarılarına yetişemediğini ifade etti. Özellikle yılan sayısında kayda değer bir artış gözlemlendiğini ifade eden Lunerti, kış aylarında bile havaların sıcak olmasının bunda etkili olduğuna dikkat çekti.

Yılanların teraslarda, bahçelerde ve okul binaları içinde saklandığını söyleyen Lunerti, Roma halkının büyük panik yaşadığını aktardı.

KENT YÖNETİMİ YEREL HALKLA KARŞI KARŞIYA

İtalyan basınına göre eşek arısı sayısındaki artışta ülkede endişeye yol açıyor.

Uzmanlar, Roma'nın atık yönetimini düzenlemeden bu sorundan kurtulamayacağını vurguluyor. Roma kent yönetimi ise eleştirileri reddediyor ve ortada endişelenecek bir durum olmadığını savunuyor.