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İtalyanlardan Baykar'a yeni teklif! 'Bir tane daha var' diyerek hedefini açıkladı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
11 Ocak 2025 11:53 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 12:00
İtalyanlardan Baykar&#039;a yeni teklif! &#039;Bir tane daha var&#039; diyerek hedefini açıkladı

Baykar'ın Piaggio Aerospace'i satın almasının ardından İtalyanlardan yeni bir teklif daha geldi. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, Baykar, İtalyan savunma devi Leonardo ile güçlerini birleştirebilir" dedi.

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo UrsoUrso, Senato'da kendisine yöneltilen bir soru üzerine İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'in, Baykar tarafından satın alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

İtalyanlardan Baykar'a yeni teklif! 'Bir tane daha var' diyerek hedefini açıkladı - 1. Resim

İTALYA'DAN BAYKAR​'A YENİ TEKLİF

Baykar ile yapılan anlaşmanın Türkiye​ ve İtalya arasındaki teknolojik ve endüstri işbirliğinin ana hatlarının belirlenmesine katkı sağladığını belirten Urso, "Baykar, Piaggio Aerospace’i satın almasının ardından İtalyan savunma devi Leonardo ile güçlerini birleştirebilir" dedi.

İtalyanlardan Baykar'a yeni teklif! 'Bir tane daha var' diyerek hedefini açıkladı - 2. Resim

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Urso, İtalya'da havacılık sektörünü ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) liderliklerini güçlendirmek için Leonardo gibi güçlü şirketlerin daha fazla ittifak kurması gerektiğini sözlerine ekledi.

Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i geçen ay satın aldığını duyurmuştu.

İtalyan havacılık ve savunma devi Leonardo, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsüne göre dünyanın 13'üncü ve Avrupa'nın 2'nci büyük savunma şirketi konumunda bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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