İtiraf gibi mektup! İsrail ordusundaki askerler sivil katliamı yapmayı reddetti

26 Haziran 2024 08:52 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:26

Rus ve ABD savunma bakanlarından Ukrayna görüşmesi: Gerilim daha da tırmanabilir!

Rus ve ABD savunma bakanlarından Ukrayna görüşmesi: Gerilim daha da tırmanabilir!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana katliamları aralıksız sürerken orduda bir ilk yaşandı. İsrail basınından Haaretz gazetesi, İsrail ordusundaki 42 yedek askerin, ilk kez askerlik görevlerini yerine getirmeyi reddettikleri bir mektup yazdıklarını belirtti. İtiraf gibi mektupta, savaşın başladığı 6 ayda kaçırılan insanların (İsrailli esirleri) 'askeri operasyonla' geri getirilemeyeceğinin kanıtlandığı, İsrail'in tutumunun bedelini kendileri ödese dahi Gazze'deki askerlik hizmetine dönmeyeceklerini bildirdiler.

''MASUM İNSANLAR KATLEDİLİYOR''

Dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrılarına rağmen Refah'a saldıran İsrail'in masum insanları da katlettiği belirtilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Bu saldırı, bizim ve Refah'taki masum insanların hayatını tehlikeye atmanın yanı sıra kaçırılanları da (İsrailli esirleri) canlı olarak geri getirmeyecek. Refah mı kaçırılanlar mı? Biz kaçırılanları seçiyoruz."

"Bu sebeple, esir takası anlaşması pahasına Refah'a girme kararı alınmasının ardından, biz erkek ve kadın yedek askerler olarak, kaçırılan kişilerin hayatını görmezden gelip başka bir anlaşmayı bozmaya vicdanımızın izin vermediğini bildiririz."

''BU AHLAKİ OLARAK DOĞRU DEĞİL''

Mektubu imzalayan yedek askerlerden 28 yaşındaki Tal Varidi, "İsrail'in kuzeyinde (Lübnan sınırında) görev yapmak üzere çağrılırsa orduya katılacağını ancak bir daha Gazze'de savaşmayacağını" söyledi ve şunları ekledi:

"Refah'a operasyon başladıktan sonra bunun ahlaki olarak doğru olduğunu düşündüğüm şeyin ötesine geçtiğini anladım, bu haklı gösterilemez."

''EVLERDEKİ FİLİSTİNLİLERİN DİRİ DİRİ YAKILMASI''

İsrail saldırılarından önce Batı Şeria'daki politikaya da karşı olduğunu dile getiren yedek askerlerden Yofel Garin ise takım komutanının içinde Filistinlilerin bulunduğu bir evi yakma emri verdiğinde, İsrail ordusunun kırmızı çizgiyi aştığını ve ordudan ayrılma zamanı geldiğini anlattı.

"Komutanla konuşup sebebini anlamaya çalıştım, ev bir Hamas mensubunun evi miydi?" diye sorduğunu, komutanın da "Askeri teçhizat kalmaması ve ordunun savaş yöntemlerinin açığa çıkmaması için evin yakılması gerekiyor." şeklinde cevap verdiğini ifade etti.

İsrailli yedek asker, komutanının verdiği cevaptan ikna olmadığını sözlerine ekledi.

''HER BOMBA BİRÇOK SİVİLİ ÖLDÜRÜYOR''

29 yaşındaki yedek asker Michael Ofer Ziv ise "Neyin gerekçeli, neyin gerekçesiz olduğunu belirlemek çok zor. Savaşta 30 bin kişi doğrudan öldürülmüyor ama çoğu hava bombardımanlarında enkaz altında kalıyor. Yaşanan şey rastgele ateş açmaktır." dedi.

İsrailli yedek asker Ziv, gördüğü her bombanın ne kadar çok sivili öldürebileceğini fark ettiğini aktardı.

"Hamas'ı bitirmek ve esirleri geri getirmek" gibi hedeflere ulaşabilmek için İsrail ordusunun "her şeyi yapabileceğini" belirten Ziv, "Binaların operasyonel zorunluluk olmaksızın yakılması, askeri emirlere ve İsrail ordusunun değerlerine aykırıdır. Ama binalar zaten patlatılıyor ve yıkılıyor." dedi.