'İyiliğin vücut bulmuş hali' diye anılıyordu: Fransız rahip Abbé Pierre öldükten 17 yıl sonra cinsel saldırıyla suçlanıyor

19 Temmuz 2024 10:51 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:55

Fransa'da evsizlerin savunucusu olarak bilinen Katolik rahip Abbé Pierre, 94 yaşında hayatını kaybetmişti.

'İyiliğin vücut bulmuş hali' diye anılan Pierre, ölümünden 17 yıl sonra cinsel saldırıyla suçlandı.

Buna göre Pierre'nin 1970 ile 2005 yılları arasında yedi kadına cinsel saldırıda bulunduğu ya da taciz ettiği iddiaları ülkeyi derinden sarstı.

7 KADINI TACİZ ETTİĞİ İDDİASI ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

İddiaların haberi Pierre'in kurucusu olduğu Emmaus adlı yoksullukla mücadele hareketi tarafından duyuruldu.

Örgüt, yedi kadının ifadesini aldığını ve onlara inandıklarını açıkladı. Emmaus'un internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BAKIŞ AÇIMIZI DERİNDEN SARSTI"

"Bu ifşaatlar, Abbé Pierre figürünün önemli bir rol oynadığı kuruluşumuzu sarstı. Hepimiz onun hikayesini ve mesajını biliyoruz. Bu eylemler, her şeyden önce yoksulluk, yoksunluk ve dışlanmaya karşı verdiği mücadeleyle tanınan bu adama bakış açımızı derinden değiştiriyor"

Ayrıca Emmaus, iddiaları bir yıl önce, "Abbé Pierre tarafından cinsel saldırıya maruz kalan bir kadının ilk elden açıklamasını" duyduktan sonra incelemeye başladığını da söyledi.