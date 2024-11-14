Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip

Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
14 Kasım 2024 12:45 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 13:15
Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip

Galler'de Newport şehri yakınlarında bulunan Severn Nehri'nde bulunan lüks deniz feneri satışa çıktı. Bu deniz fenerini lüks yapan ise içinde bir jakuzi ve muhteşem manzaralı 7 yatak odası olması... Modern bir eve dönüştürülen deniz feneri şimdilerde ise satılık. 

Galler'in Newport şehri yakınlarındaki Severn Nehri ağzında bulunan West Usk deniz feneri satışa çıktı. Bu deniz fenerini diğerlerinden ayıran ise aslında bir ev olması. Fenerin içinde jakuzi lüksü ve 7 tane yatak odası var. Eskiden gemileri korumak için fener artık içinde yaşayanlara eşsiz bir deniz manzarası sunuyor. 

Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip - 1. Resim

LÜKS FENER KORUMA ALTINDA

Sıra dışı plan biçimi nedeniyle 2. derece tarihi eser olarak koruma altında olan yapının yapımı 1821'e uzanıyor.

Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip - 2. Resim

O dönem danışman mühendis olan James Walker tarafından tasarlandı.

Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip - 3. Resim

Sadece bir kuleden ibaret 17 metre yüksekliğindeyken 1867 yılında genişletildi.

Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip - 4. Resim

İç mekan düzenlemesi başlangıçta merkezi spiral merdivenin etrafındaki kama şeklindeki odalardan oluşuyordu. 

Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip - 5. Resim

1922 yılında kullanımı durduruldu ve 670 sterline satıldı.

Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip - 6. Resim

1960'larda restore edildi. Fakat zamanla yine bir kenara itilmiş halde kalakaldı. 

Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip - 7. Resim

DENİZ FENERİ MODERN BİR EVE DÖNÜŞTÜ

1987 yılında yeni sahipleri binayı devraldı ve modern bir eve dönüştürdü. CADW ve Galler Turizm Kurulu'nun yardımlarıyla orijinal fener odasını kurtarmayı bile başardılar.

Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip - 8. Resim

Şimdilerde ise bu eşsiz fener yeniden satılık. Fener odasının altında çevredeki deniz ve doğanın 360 derecelik panoramik manzarasını sunan lüks bir çatı terası bulunmaktadır.

Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip - 9. Resim

Hatta bu muhteşem manzaranın tadı bir jakuzide bile çıkabilir.

Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip - 10. Resim

Ana deniz feneri binasında, oturma odası ve yemek odası hariç, iki kata yayılmış yedi yatak odası bulunuyor.

Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip - 11. Resim

Şirkete göre, 2.250.000 sterlinlik bir fiyata sahip olan evin yıllık kira geliri 454.000 sterline kadar çıkabiliyor.

Jakuzili ve 7 yatak odalı deniz feneri satışta! Muhteşem manzaraya sahip - 12. Resim

Öte yandan daha önceleri fener olarak kullanılan yapı, pansiyon ve düğün salonu olarak kullanılıyordu.

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...