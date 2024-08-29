Jamaika'da korkunç köpek balığı saldırısı: 16 yaşındaki çocuğun kafasını kopardı!

29 Ağustos 2024 10:36 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:05

Jamaika'nın popüler turistik kasabası Montego Bay'in hemen doğusunda bulunan Trelawny'nin kuzey bölgesinde korkunç bir olay meydana geldi. Balık avlamak için denize giren ve bir gün boyunca haber alınamayan 16 yaşındaki Jahmari Reid'in cesedini başı koparılmış ve sol kolu kayıp halde bulundu. Yetkililer, genç lise öğrencisinin köpek balığı saldırısı sonucu öldüğünü tespit etti.

Mirror'da yer alan haberde, Reid'in, pazartesi sabahı tek başına zıpkınla balık avlamaya gittiği, ertesi gün saat 9 sularında balıkçıların suda yüzen cesedini görmesi üzerine polise haber verdiği ve cesedin morga kaldırıldığı öğrenildi. Gencin cesedinin bulunmasının ardından yerel halk Montego Körfezi çevresinde toplandı. Yapılan otopsi incelemesinde genç adamın köpek balığı saldırısına uğradığı tespit edildi.

AİLESİ YIKILDI

Jahmari'nin babası Michael Reid, Jamaica Observer'a verdiği demeçte, "Dün tek başına denize açıldığına ve sonucun bu olduğuna inanamıyorum. Bunu bilmek üzücü. Kendimi çok kötü hissediyorum" dedi.

Gencin amcası olan balıkçı Robert Robinson ise yeğeninin düzenli olarak zıpkınla balık avladığını belirterek, "Her zamanki saatinde geri dönmeyince endişelendik. Bir arama ekibi ayarlandı. Gördüğümüz ilk şey, kafasının tamamen ısırılıp vücudunun kesilmiş olmasıydı" ifadelerini kullandı.

Çocuğun annesi Lavern Robinson da gözyaşları içinde verdiği demeçte, "Şu anda ne diyeceğimi bilmiyorum. Jahmari küçük yaştan beri denize açılıyor. Bunu çok seviyordu. 10. sınıftaydı ve 11. sınıfa gitmeye hazırlanıyordu" dedi ve gözyaşlarına boğuldu.

1 YILDA 69 KÖPEK BALIĞI SALDIRISI

Florida merkezli Uluslararası Köpekbalığı Saldırısı Dosyası'na göre köpek balığı saldırıları nadir olarak görülüyor. Geçen yıl dünya çapında toplam 69 adet sebepsiz saldırı ve geçen yıl 14 ölüm rapor edildi. Florida Doğa Tarihi Müzesi ve Amerikan Elasmobranch Derneği tarafından yönetilen dosyaya göre, 1749'dan beri Jamaika'da sadece üç sebepsiz köpekbalığı saldırısı rapor edildi.