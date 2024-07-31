Janponya tavrını koydu! İsrail törene davet edilmeyecek

31 Temmuz 2024 12:04 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:04

Suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin oğlu ve gelini ilk kez konuştu! Dikkat çeken açıklamalar

Suikasta uğrayan İsmail Haniye'nin oğlu ve gelini ilk kez konuştu! Dikkat çeken açıklamalar

Japonya'nın Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Shiro düzenlediği basın toplantısında, atom bombası saldırısının yıl dönümü için yapılacak anma töreni hakkında konuştu. Her yıl dünyanın dört bir yanından delegelerin törene davet edildiğini belirten Suzuki, bu yıl 9 Ağustos'taki törene İsrail'in davet edilmeyeceğini ifade etti.

HİROŞİMA YÖNETİMİ TAM AKSİNİ SÖYLEMİŞTİ

Ayrıca Hiroşima yönetimi, 6 Ağustos'ta düzenlenecek anma törenine İsrail'i davet edeceğini duyurmuştu. Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki, Haziran ayında yaptığı açıklamada ise anma töreni için İsrail'e davetiye gönderilmesi kararının bekletildiğini söylemişti.

"GAZZE'DEKİ KÖTÜ İNSANİ DURUM..."

Gazze'deki kötü insani durum ve kamuoyunun saldırılara yönelik protestolarının anma törenini aksatabileceği endişesiyle bu kararı aldıklarını belirten Suzuki, törenin kurbanları anmak amacıyla düzenlendiğini ve herhangi bir aksaklığa izin verilemeyeceğini ifade etmişti.