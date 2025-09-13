Japon medyasından şok iddia: "ABD, Japonya’yı Filistin Devleti’ni tanımaması konusunda uyardı"

Bu ay yapılacak BM Genel Kurulu'nda Fransa, İngiltere, Avustralya ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanırken, Japonya medyasından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre ABD yönetiminin Japonya'yı BM Genel Kurulu toplantısında Filistin’i devlet olarak tanımama konusunda uyardığı ileri sürüldü.

ABD’li yetkililerin, Japonya’nın Filistin’i tanıması halinde bunun ikili ilişkiler üzerinde ciddi etkilerinin olacağını ve bölgedeki gerginliği artıracağını Tokyo yönetimine ilettiği aktarıldı.

JAPONYA'DA 206 MİLLETVEKİLİ HÜKÜMETE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Birçok ülkenin Gazze’de yaşanan insani krizi sona erdirmek için Filistin’i tanıma kararı alması Japonya hükümeti üzerindeki kamuoyu baskısını artırmış, hükümetin Filistin’i tanıyıp tanımama konusunda nihai değerlendirmeleri yaptığı öğrenilmişti.

Son olarak 206 milletvekilinin imzasını taşıyan ve hükümete Filistin Devleti’ni tanıma çağrısında bulunan bir mektup, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya’ya sunulmuştu. Iwaya, söz konusu çağrıyı dikkatle değerlendireceklerini ifade etmişti.