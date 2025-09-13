Menü Kapat
25°
 Berkay Alptekin

Japon medyasından şok iddia: "ABD, Japonya’yı Filistin Devleti’ni tanımaması konusunda uyardı"

Japonya medyasına göre ABD, Japonya'nın bu ay yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin'i devlet olarak tanımaması konusunda uyardı. Öte yandan Fransa, İngiltere, Avustralya ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor.

Japon medyasından şok iddia:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 15:26

Bu ay yapılacak 'nda Fransa, İngiltere, Avustralya ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke 'i devlet olarak tanımaya hazırlanırken, medyasından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre yönetiminin Japonya'yı BM Genel Kurulu toplantısında Filistin’i devlet olarak tanımama konusunda uyardığı ileri sürüldü.

ABD’li yetkililerin, Japonya’nın Filistin’i tanıması halinde bunun ikili ilişkiler üzerinde ciddi etkilerinin olacağını ve bölgedeki gerginliği artıracağını Tokyo yönetimine ilettiği aktarıldı.

Japon medyasından şok iddia: "ABD, Japonya’yı Filistin Devleti’ni tanımaması konusunda uyardı"

JAPONYA'DA 206 MİLLETVEKİLİ HÜKÜMETE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Birçok ülkenin Gazze’de yaşanan insani krizi sona erdirmek için Filistin’i tanıma kararı alması Japonya hükümeti üzerindeki kamuoyu baskısını artırmış, hükümetin Filistin’i tanıyıp tanımama konusunda nihai değerlendirmeleri yaptığı öğrenilmişti.

Son olarak 206 milletvekilinin imzasını taşıyan ve hükümete Filistin Devleti’ni tanıma çağrısında bulunan bir mektup, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya’ya sunulmuştu. Iwaya, söz konusu çağrıyı dikkatle değerlendireceklerini ifade etmişti.

