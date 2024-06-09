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Japonlardan damat halayı performansı, Tokyo'da Türkiye Festivali düzenlendi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 11:33 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 11:39

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Türkiye Festivali düzenlendi. Festivalde, Türk lezzetleri denendi, Japonların damat halayı performansı ise kameralara yansıdı. 

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı çerçevesinde Tokyo'da Türkiye Festivali yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen festival, Japonlardan yoğun ilgi gördü.

Japonlardan damat halayı performansı, Tokyo'da Türkiye Festivali düzenlendi - 1. Resim

Bazı Tokyolular kurulan yemek stantlarında Türk lezzetlerini deneme fırsatı bulurken, kimileri ise farklı yörelere ait dansların sergilendiği gösteri ile coştu.

Japonlardan damat halayı performansı, Tokyo'da Türkiye Festivali düzenlendi - 2. Resim

Profesyonel Japon dansçıların Tokyolulara halay çekmeyi öğrettiği anlar renkli görüntülere sahne olurken, bazı katılımcılar da saray dekoru önünde fotoğraf çektirerek festivale dair anılarını ölümsüzleştirdi.

Japonlardan damat halayı performansı, Tokyo'da Türkiye Festivali düzenlendi - 3. Resim

Türkiye'yi sevdiği için festivale katıldığını belirten Asami Sano, "Dans ve müzikler çok eğlenceliydi. Ayrıca lezzetli Türk yemeklerini denemek güzel" dedi.

Japonlardan damat halayı performansı, Tokyo'da Türkiye Festivali düzenlendi - 4. Resim

Nana Sato ise, "Festivale geldim ve Türk dondurması denedim. Çok eğlenceliydi" ifadelerini kullandı.

Japonlardan damat halayı performansı, Tokyo'da Türkiye Festivali düzenlendi - 5. Resim

Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrendiğini söyleyen Rena Ogawa ise, "Bugünkü festivalin yapıldığını duyduğumda yemek yemeye geldim. Balık ekmek ve köfte yedim" dedi.

Japonlardan damat halayı performansı, Tokyo'da Türkiye Festivali düzenlendi - 6. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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