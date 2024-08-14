Japonya Başbakanı Fumio Kishida için son aylar: İstifa ediyor

14 Ağustos 2024 10:32 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:41

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın 3 yıllık dönemi sona eriyor. Kishida, Liberal Demokrati Parti (LDP) liderliğinden istifa edeceğini açıkladı. Parti liderliğini de bırakan Kishida, ''Siyaset, kamu güveni olmadan işlemez. Artık partinin bir üyesi olarak yeni seçilecek liderini desteklemeye odaklanacağım'' dedi.

Eylül ayında görevi bırakacak olan Kishida'nın yerine kimin geleceği ise henüz belirsiz, Japonya yeni bir başbakan arayışına girecek.

YENİ BAŞBAKAN ABD VE ÇİN MÜCADELESİ VERECEK

Kishida’ya olan kamu desteği partisinin Moon tarikatına bağlı olduğu belirtilen Birleşme Kilisesi ile bağlarına iddialar ile partinin bağış toplama etkinliklerinde yapılan bağışların kayıtlara geçmemesinin ardından azalmıştı.

Kishida'nın yerine LDP liderliğine gelecek isim parçalanan bir iktidarı birleştirmek, artan hayat pahalılığı, Çin ile her geçen gün yükselen jeopolitik gerilimler ve ABD’de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Donald Trump'ın geri dönmesi ihtimaliyle mücadele etmek zorunda kalacak.