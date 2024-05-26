Japonya bir ilke imza atacak: Ciddileşen güvenlik ortamı bu adımı attırdı

26 May 2024 09:51 - Güncelleme : 26 May 2024 10:01

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu ve Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri karşısında Japonya askeri koordinasyonunu artırma arayışında, ABD'nin tatbikatına katılmaya karar verdi.

Japonya, ABD'nin Pasifik'te düzenleyeceği "Valiant Shield" (Cesur Kalkan) askeri tatbikatına ilk kez katılmaya hazırlanıyor.

''GÜVENLİK ORTAMI GİDEREK CİDDİLEŞİYOR''

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, açıklamasında ülkesinin, ABD'nin düzenlediği "Valiant Shield" tatbikatına ilk kez katılacağını bildirdi. Kihara, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Giderek ciddileşen güvenlik ortamı karşısında Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını ve müdahale kapasitelerini geliştirmek son derece anlamlı."

Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, ulusal ordunun ilk kez katılacağı tatbikatta Japonya genelinde 9 farklı eyaletteki askeri üslerden faydalanılacak. Buna göre ABD'nin daveti dolayısıyla Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli 7-18 Haziran'daki "Valiant Shield" tatbikatında görev alacak.

TATBİKATTA 4 BİN PERSONEL OLACAK

Askeri tatbikatta, Japonya ordusundan hava, deniz ve kara kuvvetleri dahil yaklaşık 4 bin personel ile SDF'ye ait 130 araç ve 60 uçak yer alacak.

Guam, Filipinler ve Hawaii bölgelerini kapsayan ve iki yılda bir düzenlenen "Valiant Shield" tatbikatına ABD'den 10 binden fazla personel katılıyor.