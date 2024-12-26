Japonya Hava Yolları'nda siber saldırı krizi! Çok sayıda uçuş ertelendi

26 Aralık 2024 11:11 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:28

Japonya Hava Yolları (JAL), dahili ve harici sistemlerini birbirine bağlayan ağa yönelik siber saldırıya maruz kaldı. Saldırı nedeniyle bazı uçuşların ertelendiği duyuruldu.

Japonya merkezli haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, JAL'dan yapılan açıklamada, dahili ve harici sistemleri birbirine bağlayan ağa siber saldırı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, siber saldırı sonucu en az 24 iç hat uçuşunun yaklaşık 1 saat geciktiği ve bazı uluslararası uçuşların da bundan olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Bu kapsamda sorunların başlamasından sonra bilet satışlarının durdurulduğu ifade edilen açıklamada, siber saldırıyla mücadele etmek için çalışıldığı aktarıldı.

DİĞER HAVA YOLLARININ SİSTEMLERİNDE SORUN YOK

Açıklamada, siber saldırının uçuşlar üzerinde daha büyük bir etkisi olabileceği ancak tehlikeye girdiğine inanılan sistemin geçici olarak kapatılabildiği belirtildi.

Japonya​ Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, JAL'dan, saldırıdan etkilenen müşterilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için sistemlerindeki sorunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmeleri talebinde bulunduklarını belirtti.

Öte yandan, Japonya'daki diğer hava yollarının sistemlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı bildiriliyor.