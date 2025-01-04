Japonya İmparatorluğu'nu görmüştü! Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

04 Ocak 2025 14:33 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 14:44

Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yaşlı insanı ünvanına sahip Japon Tomiko Itooka hayatını kaybetti. 116 yaşında olan Itooka, 29 Aralık'ta bir bakım evinde yaşamını yitirdi.

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Japonya'nın Ashiya kentinde yaşlı politikalarından sorumlu yetkili Yoshitsugu Nagata yaptığı açıklamada, Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırmış olan dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşındaki Tomiko Itooka'nın 29 Aralık'ta hayatını kaybettiğini duyurdu. Nagata, Itooka'nın Ashiya şehrinde yer alan bir bakım evinde yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İmparator Meiji döneminde 23 Mayıs 1908'de Osaka'da dünyaya gelen Tomiko Itooka, geçtiğimiz yıl 117 yaşındaki Maria Branyas'ın ölümünün ardından "dünyanın en yaşlı insanı" ünvanının yeni sahibi olmuştu.

Japonya II. Dünya Savaşı'na katıldığı sırada 32 yaşında olan Tomiko, bu süre zarfında eşinin tekstil fabrikasının ofisini yönetmiş, aynı zamanda 4 çocuğuna bakmıştı. Eşi ise 1979'da yaşamını yitirmişti.

EN YAŞLI İNSAN ÜNVANI EL DEĞİŞTİRDİ

Itooka'nın ölümü sonrası "Dünyanın en yaşlı insanı" ünvanı ondan 16 gün sonra dünyaya gelen yine 116 yaşındaki Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas'a geçti.