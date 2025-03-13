Japonya Meclisi'nde 'Türkiye'ye vize' tartışmalarına 'Dostluk' vurgusu

Japonya'da yıllardır yürürlükte olan 'Türkiye'ye vize muafiyeti' uygulaması Japonya Meclisi'nde tartışmaya sebep oldu. Parlamentoda, Türk vatandaşlarına 90 gün süreye kadar vize muafiyeti uygulamasının kaldırılması tartışılırken, hükümet "dostluk" vurgusu yaptı.

Japonya'da yıllardır yürürlükte olan "Türkiye'ye vize muafiyeti" uygulaması Japonya Meclisi'nde tartışmaya açıldı. Bu durumun nedeninin ise Japonya'ya giden bazı PKK iltisaklı isimlerin ülkede şiddet olaylarına karışması ve Türkiye'den yapılan mültecilik başvurusunun hızlı artışı olduğu belirtiliyor.

Japonya merkezli medya kuruluşlarının aktardığına göre; kamuoyunda Türkiye'nin vize muafiyetinin tamamen kaldırılması yönünde çağrılar yapılmaya başlanırken, siyasiler ise bunun yerine Türk vatandaşlarının ülkeye "kontrollü girişi" seçeneğini değerlendiriyor. Konuyla ilgili ilk yorum, parlamentonun bütçe alt komitesinin 27 Şubat tarihli oturumunda yapıldı.

90 GÜNLÜK SÜRE KISABİLİR

Liberal Demokrat Parti milletvekili Akihisa Shiozaki, Japonya'nın daha önce vize muafiyetini tamamen kaldırmak yerine belirlenmiş ülkelere kontrollü giriş uyguladığını hatırlatarak, bu yaklaşımın Türkiye için de değerlendirilmesini önerdi. Mevcut uygulamayla 90 güne kadar ülkede vizesiz kalabilen Türk vatandaşları, bu önerinin kabul edilmesiyle çok daha az bir süreyle ülkede vizesiz kalabilir.

DOSTLUK MESAJI VERDİ

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Hisashi Matsumoto ise, milletvekiline verdiği yanıtta, hükümetin vize muafiyetinin askıya alınmasına ilişkin şu an için bir hamlesi olmadığını ifade etti. Vize muafiyetiyle Türkiye ve Japonya arasındaki dostane ilişkilerin geliştiğini söyleyen Hisashi Matsumoto, "Bu noktada muafiyeti askıya almak için acil bir ihtiyaç görmüyoruz" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Türkiye istişare ederken bu öneriden bahsedebileceklerini söyledi.