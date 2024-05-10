Japonya şokta! Ekmeklere fare soruşturması: 100 bini aşkın paket toplatıldı

10 May 2024 10:47 - Güncelleme : 10 May 2024 10:48

Çalışkan fare her gece atölyeyi düzenledi! Dağınık çalışan adamın arkasını böyle topladı

Çalışkan fare her gece atölyeyi düzenledi! Dağınık çalışan adamın arkasını böyle topladı

PASCO Shikishima şirketinden yapılan açıklamada, Chojuku dilimli ekmeğinin birkaç paketinde siyah fare kalıntılarının saptandığı ifade edildi. Açıklamada, bu ekmekleri yiyenlerden şu ana kadar hastalanan herhangi birinin tespit edilmediği belirtildi.

Kemirgen kalıntılarının ürünlere bulaşma nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, şimdiye kadar yaklaşık 104 bin paket ekmeğin toplatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Müşterilerimize sorun yaşattığımız için derinden özür dileriz. Tekrarlanmaması için kalite yönetim sistemimizi güçlendireceğiz." ifadelerine yer verildi.

FABRİKANIN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, PASCO'nun başkent Tokyo'daki fabrikasının faaliyetleri, yürütülen soruşturma nedeniyle durduruldu.

Merkezi Nagoya kentinde bulunan PASCO Shikishima firmasının Chojuku ekmeği, ülke genelindeki çok sayıda markette satılıyor.

Japonya'nın tanınan ekmek imalatçılarından PASCO Shikishima'nın birçok ürünü, ABD ve Çin'e de ihraç ediliyor.