Japonya şokta! Ekmeklere fare soruşturması: 100 bini aşkın paket toplatıldı
Japonya'da bir kısmında fare kalıntıları tespit edilen 100 bini aşkın paketli ekmek toplatıldı. Firmaya soruşturma açılırken bu süreçte fabrika faaliyetleri durduruldu.
PASCO Shikishima şirketinden yapılan açıklamada, Chojuku dilimli ekmeğinin birkaç paketinde siyah fare kalıntılarının saptandığı ifade edildi. Açıklamada, bu ekmekleri yiyenlerden şu ana kadar hastalanan herhangi birinin tespit edilmediği belirtildi.
Kemirgen kalıntılarının ürünlere bulaşma nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı, şimdiye kadar yaklaşık 104 bin paket ekmeğin toplatıldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Müşterilerimize sorun yaşattığımız için derinden özür dileriz. Tekrarlanmaması için kalite yönetim sistemimizi güçlendireceğiz." ifadelerine yer verildi.
FABRİKANIN FAALİYETLERİ DURDURULDU
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, PASCO'nun başkent Tokyo'daki fabrikasının faaliyetleri, yürütülen soruşturma nedeniyle durduruldu.
Merkezi Nagoya kentinde bulunan PASCO Shikishima firmasının Chojuku ekmeği, ülke genelindeki çok sayıda markette satılıyor.
Japonya'nın tanınan ekmek imalatçılarından PASCO Shikishima'nın birçok ürünü, ABD ve Çin'e de ihraç ediliyor.