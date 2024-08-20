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Japonya'da 2 makasın kaybolması havalimanını felç etti! Onlarca uçuş iptal oldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Ağustos 2024 11:04 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:26
Japonya&#039;da 2 makasın kaybolması havalimanını felç etti! Onlarca uçuş iptal oldu

Japonya'nın Hokkaido eyaletindeki New Chitose Havalimanı'nda 2 makasın kaybolmasıyla kaos yaşandı. 36 uçuş, makasların kaybolmasıyla iptal edildi, 201 uçuş ise ertelendi. Kayıp makaslar, 1 gün sonra bulundu.

Japonya'nın New Chitose Havalimanı'nda bulunan bir dükkandaki 2 makas kayıplara karıştı. Çalışanlar, 2 makasın yerinde olmadığını fark edince güvenlik görevlilerine haber verdi. Kaos ise bu andan itibaren başladı. 

Havalimanında güvenlik kontrolleri 2 saat surdu, yetkililer makasları aramaya başladı. Fakat makaslar bulunamayınca yüzlerce yolcu yeniden güvenlik kontrolünden geçirildi. Havalimanında uzun kuyruklar oluşurken 36 uçuş iptal edildi, 201 uçuş ise ertelendi. 

Japonya'da 2 makasın kaybolması havalimanını felç etti! Onlarca uçuş iptal oldu - 1. Resim

Havayolu trafiğini felç eden makaslar ise 1 gün sonra aynı dükkanda bulundu. 

HAVALİMANINDA TEDBİRLER ARTTI

Japonya Ulaştırma Bakanlığı, havalimanı yönetimine tedbirleri artırma uyarısında bulunarak, "Bu olayın mağazadaki depolama ve yönetim sistemlerinin eksikliğinden kaynaklandığını kabul ediyoruz” açıklamasında bulundu. Yaşanan olayın tekrarlanması halinde güvenlik zafiyetine yol açabileceği belirtilen açıklamada, “Havalimanı yönetiminin farkındalığını artıracak önlemler alacağız” denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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