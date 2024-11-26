Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

26 Kasım 2024 19:34 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 19:38

Japonya'nın İşikava eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken can kaybı da yaşanmadı.

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Japonya​’nın batısında bulunan İşikava eyaletine bağlı Hakui kenti açıklarında, 6.4 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Kyodo News’te yer alan habere göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin büyüklüğünü 6.4 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak ölçüldü.

JAPONYA'DA DEPREM: CAN KAYBI YOK!

İlk belirlemelere göre, sarsıntı sonucu herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi. Ayrıca, deprem sonrası tsunami tehlikesinin olmadığı belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin merkez üssünün, Hakui’nin 35 kilometre kuzeybatısında açık denizde olduğunu açıkladı ve büyüklüğü 6,1 olarak bildirdi.

OCAK AYINDAKİ DEPREMDE CAN KAYBI YAŞANMIŞTI!

Öte yandan Japonya'da en son 1 Ocak'ta 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Noto Yarımadası'nda bulunan Suzu şehrindeki depremde 241 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla insan da yaralanmıştı.