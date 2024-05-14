Japonya’da 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

14 May 2024 10:11 - Güncelleme : 14 May 2024 10:23

Arjantin’de feci kaza! Yolcu treni boş trene çarptı: Çok sayıda yaralı var

Arjantin’de feci kaza! Yolcu treni boş trene çarptı: Çok sayıda yaralı var

Pakistan'da feci kaza! Otobüs vadiye uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da feci kaza! Otobüs vadiye uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Japonya'nın Saitama eyaleti facia gibi bir zincirleme kazaya sahne oldu. Toda şehrindeki Shuto Otoyolu’nda seyir halindeki 4 kamyon ve 3 otomobil yerel saatle 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazanın ardından 3 otomobil ve 1 kamyon alevlere teslim olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevleri çok geçmeden söndüren ekipler, yanan araçlarda mahsur kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Diğer araçlara çarparak kazaya neden olduğu değerlendirilen kamyon şoförü olay yerinde gözaltına alındı. Kaza nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.