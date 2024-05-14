Japonya’da 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 10:11 - Güncelleme : 14 May 2024 10:23
Japonya’da 4 kamyon ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 araç alevlere teslim olurken, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.
Japonya'nın Saitama eyaleti facia gibi bir zincirleme kazaya sahne oldu. Toda şehrindeki Shuto Otoyolu’nda seyir halindeki 4 kamyon ve 3 otomobil yerel saatle 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazanın ardından 3 otomobil ve 1 kamyon alevlere teslim olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevleri çok geçmeden söndüren ekipler, yanan araçlarda mahsur kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Diğer araçlara çarparak kazaya neden olduğu değerlendirilen kamyon şoförü olay yerinde gözaltına alındı. Kaza nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı