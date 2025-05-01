Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı! Çok sayıda çocuk yaralandı

Japonya'nın Osaka şehrinde 28 yaşındaki bir sürücü, okula giden öğrencilerin arasıona aracıyla daldı. Çok sayıda çocuğun yaralandığı olayda şüpheli 'cinayete teşebbüsten' gözaltına alındı.

Japonya’nın Osaka şehrinde bir araç öğrencilerin arasına daldı. Yaşanan olay sonucu ilk belirlemelere göre, 7 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Japonya basının haberlerine göre, kasıtlı bir saldırı olduğundan şüphelenilen olayda, okula giden öğrencilerin üzerine aracın sürüldüğü, araç sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi.

Japonya’nın kamu yayıncısı NHK’nın aktardığı bilgilere göre, yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, 7 çocuğun da bilincinin açık olduğu bilgisi verildi. Polis, tarafından olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

'CİNAYETE TEŞEBBÜS' ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Yerel basında çıkan haberlerde, aracın sürücüsü başkent Tokyo’da yaşayan 28 yaşındaki bir erkekti. Osaka polisi, şüpheliyi “cinayete teşebbüs” şüphesiyle gözaltına aldı.

NHK, şüphelinin suçlamaları kabul ettiğini aktardı. Habere göre, şüpheli, polise verdiği ifadede, “her şeyden bıktığını ve birilerini öldürme düşüncesiyle aracını üzerlerine sürdüğünü” belirtti.

Bir görgü tanığı, yaptığı açıklamada, aracın “zikzaklar” çizerek çocuklara çarptığını, bir kız çocuğun “kanlar içinde kaldığını ve diğer çocuklarda da çiziklerin olduğunu” ifade etti.

Görgü tanığına dayandırılan haberde, şüpheli, “bir ameliyat maskesi takıyordu” ve “öğretmenler tarafından sürüklendikten sonra şokta gibi görünüyordu.” ifadelerine yer verildi.