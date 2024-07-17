Japonya'da cips skandalı! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu

17 Temmuz 2024 11:12 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:32

Tokyo polisi, 14 lise öğrencisinin "aşırı baharatlı" bir patates cipsi yedikten sonra hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Öğrencilerin okula getirdiği cipsleri yaklaşık 30 öğrencinin tükettiği bildirildi.

Kısa süre sonra bazılarında mide bulantısı ve ağız çevresinde şiddetli ağrı şikayetleri görülmeye başlandı. Hastaneye kaldırılan 14 öğrencinin bilincinin açık olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği bildirildi.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Cipsi üreten şirket Isoyama Corp özür açıklamasında bulunurken, şirketin web sitesinin cipsleri denemek isteyenler için uyarılarla dolu olduğu görüldü.

"18+ köri cipsi" olarak adlandırılan cipslerin aşırı baharatlı olması nedeniyle 18 yaşından küçüklerin tüketmesi önerilmiyor ve yetişkinler de uyarılıyor. Japon firma, cipslerin "yalnızken tüketilmemesini" tavsiye ediyor.

Baharat, Hindistan'ın kuzeydoğusunda yetiştirilen ve Bhut Jolokia (hayalet biber) olarak bilinen güçlü bir biberden geliyor. Hindistan'da yemek tariflerinde kullanılmasına rağmen, dünyanın en acı biberleri arasında olduğu biliniyor.