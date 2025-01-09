Japonya’da faciaya kıl payı! İniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı

09 Ocak 2025 07:55 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 08:01

Japonya'da bir yolcu uçağı iniş yaptığı sırada lastiğinin patlaması sonucu savruldu. Büyük panik yaşanan uçakta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Japonya’nın başkenti Tokyo​'da büyük bir facia​ ucuz atlatıldı. Haneda Havalimanı'nda Japon Havayolları’na (JAL) ait olan ve Ishikawa eyaletindeki Komatsu Havalimanı'ndan kalkan JL182 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının sol lastiklerinden biri iniş sırasında patladı. Uçak savrulurken yolcular arasında büyük panik yaşandı. Buna rağmen uçak, inişini 09.25 sıralarında güvenli bir şekilde tamamladı. Olay sırasında uçakta bulunan toplam 65 yolcu ve mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadı.

15 UÇUŞTA GECİKME

Taksi yoluna çekilen uçak, lastik değişiminin yapılmasının ardından aprona alındı. Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, pistin yaklaşık 25 dakika süreyle hava trafiğine kapatılması nedeniyle 15 uçuşta gecikme yaşandığını açıkladı. Aynı uçakla bugün gerçekleştirilmesi beklenen 2 uçuşun ise iptal edildiği duyuruldu. Kazanın nedeni araştırılıyor.