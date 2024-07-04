Japonya’da gıda takviyesi skandalı: 500 kişi hastanelik oldu

04 Temmuz 2024 07:15 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 07:37

Japonya bin, 5 bin ve 10 bin Yen değerindeki yeni banknotlarını tanıttı! 20 yıl sonra ilk tasarım değişikliği

Japonya bin, 5 bin ve 10 bin Yen değerindeki yeni banknotlarını tanıttı! 20 yıl sonra ilk tasarım değişikliği

Kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu iddia edilen Kobayashi Pharmaceutical Co'nun diyet takviyeleri, Mart ayında beş ölümle ilişkilendirildiğinden beri araştırılıyor.

Takviyeler, gıda boyası olarak kullanılan bir kırmızı küf türü olan Monascus purpureus içeren beni koji içeriyor.

175 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Toplamda, takviyeler 175 ölümle ilişkilendirildi. Kesin ölüm nedenleri doğrulanmadı ancak sağlık ve refah bakanlığı nisan ayında ölümlere "beni koji'nin neden olabileceğini" söyledi.

Japan Times'ın haberine göre, pazar günü itibarıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 492'ye ulaştı ve bunlardan 291'i böbrek rahatsızlığı yaşıyor.

Osaka merkezli Kobayashi, yıllardır beni koji ürünleri üretiyor ve son üç mali yılda yaklaşık bir milyon paket satıldı. Ancak 2023'te üretilen takviyelerde bir sorun yaşandı.

Şirket, geçen yıl nisan ve ekim ayları arasında Osaka fabrikasında üretilen Beni Koji malzemelerinde mavi küf penisilyumu tarafından üretilebilen potansiyel olarak toksik puberulik asit bulduğunu açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktor reçetesi olmadan da alınabilen takviyeleri geri çağırdı ve soruşturma başlattı. Hükümet, şirketin ürünlerinin sağlık etkilerini duyurmak için iki ay beklemesini eleştirdi. Kobayashi, böbrek rahatsızlıkları raporları aldıktan sonra 22 Mart'ta ürünlerini geri çağırmaya başladı.