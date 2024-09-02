Japonya'da köylere taşınıp çocuk yapan kadınlara para ödülü! Hükümetin 'yaşlı nüfus' çözümü tepki çekti

02 Eylül 2024 10:43 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:02

Japonya'da artan 'sessiz ölümler' ve her geçen gün daha da yaşlanan nüfusa çözüm bulmak için harekete geçildi. 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık 40 bin kişi evde yalnız bir şekilde hayatını kaybetti. Hükümet, çözümü ise bekar kadınların evlenip, çocuk sahibi olmaya teşvikte buldu. Fakat bu plan, ülkede tepkilere yol açtı.

Hükümet, bekar kadınların, evlenilecek erkeklerle tanışacakları bir etkinlik için Tokyo'dan köye ya da kasabalara gidecek kadınlara 600 bin yen yani 140 bin TL para ödülü verilecek bir plan duyurdu.

''SADECE ANNE OLUNCA KADINA DEĞER VERİLİYOR''

Japon hükümeti bu yolla kırsal bölgelerde nüfusu artırmayı ve gençleri evlenerek çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi hedefliyor. Fakat Japonya halkı bu para ödüllü teşvik planına tepkili. Muhalefetteki Anayasal Demokrasi Partisi lideri Kenta İzumi, "Kadınlar kırsal alanlarda yaşamak istemedikleri için şehre gidiyor. Bu politika çok anlamsız" dedi.

Sosyal medyada da tepkiler büyüdü. Birçok kişi yönetimin kadınlara sadece anne olduklarında değer verdiği yorumunu yaptı.

Hükümet tepkilerin ardından plandan vazgeçtiğini duyurdu.

JAPONYA'DA SESSİZ ÖLÜMLERİN ÖNÜ ALINAMIYOR!

Japonya'da 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık 40 bin kişi, evlerinde yalnız başına ölü olarak bulundu. Ülkenin polis teşkilatı raporlarına göre, bu sayının yaklaşık 4 bini öldükten bir aydan daha uzun bir süre sonra, 130'u ise bir yılın ardından bulundu.

Japonya'daki durum o kadar vahim bir hal aldı ki 130 kişi ölümlerinden bir yıl geçtikten sonra bulunabildi.

Birleşmiş Milletler, Japonya'nın şu anda dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip Asya ülkesi olduğunu belirtti. 2024 yılının ilk aylık dönemini kapsayan raporda, yalnız yaşayan 37 bin 227 kişinin evde ölü bulunduğunu, bunların yüzde 70’inden fazlasının da 65 yaş ve üzeri insanların olduğu ifade edildi.

Evde tek başına hayatını kaybeden kişilerin yüzde 40'ı aynı gün tespit edildi. Bir ayı aşan sürelerde bulunan cesetlerin sayısı ise 3 bin 939 olarak açıklandı.

Evde yalnız yaşarken ölenler arasında en büyük grubu, 7 bin 498 ölümle 85 yaş ve üzeri kişiler oluşturdu. Bu grubu 5 bin 920 kişi ile 75-79 yaş arası kişiler izledi. Bulunan cesetlerin 5 bin 635'ini ise 70-74 yaş arasındaki kişiler olarak kayıtlara geçti.